Израиль предложил помощь пострадавшим от землетрясения в Иране и Ираке

В четверг, 14 ноября, глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу по видеосвязи выступил перед участниками Генеральной ассамблеи еврейских федераций Северной Америки, которая проходит в Лос-Анджелесе.

Нетаниягу рассказал, что Израиль через организацию "Красный Крест" предложил свою помощь пострадавшим в результате землетрясения в Иране и Ираке. "У нас проблема не с простыми иранцами, а с правительством, которое удерживает их в качестве заложников", - заявил он.

Биньямин Нетаниягу пояснил, что Израиль предложил через международный комитет Красного креста передать в Иран и Ирак оборудование и медикаменты.

Согласно последним данным, в результате землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло 12 ноября на границе Ирана и Ирака, погибли не менее 530 человек. Пострадали свыше 7100 человек. Эти данные были опубликованы после того, как власти Ирана объявили о завершении спасательной операции.

Как сообщалось ранее, пострадали жители 14 иранских провинций, больше всего – курдской провинции Керманшах.

Отметим, что в этом году от Израиля на проходящем в Лос-Анджелесе форуме присутствует президент Израиля Реувен Ривлин.





