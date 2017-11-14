Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 ноября

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 14 ноября 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными, бойцами пограничной службы и сотрудниками полиции были задержаны 18 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Кроме того, в Идне были задержаны семеро подозреваемых в кражах и доставке нелегалов на израильскую территорию. В ходе операции в деревне Дир Абу Машаль у семей террористов, причастных к убийству пограничницы Адас Малки в Иерусалиме, были конфискованы десятки тысяч шекелей, полученных от террористических организаций на восстановление домов, разрушенных ЦАХАЛом.