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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 ноября

время публикации: 07:27 | последнее обновление: 07:27 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 ноября

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 14 ноября 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными, бойцами пограничной службы и сотрудниками полиции были задержаны 18 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Кроме того, в Идне были задержаны семеро подозреваемых в кражах и доставке нелегалов на израильскую территорию. В ходе операции в деревне Дир Абу Машаль у семей террористов, причастных к убийству пограничницы Адас Малки в Иерусалиме, были конфискованы десятки тысяч шекелей, полученных от террористических организаций на восстановление домов, разрушенных ЦАХАЛом.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 ноября







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Вторник, 14 ноября 2017 г.
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