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NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 ноября 2019 г., 21:08

"Исламский джихад" представил новую ракету "Бурак-120"

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&quot;Исламский джихад&quot; представил новую ракету &quot;Бурак-120&quot;

В четверг, 14 ноября, "Бригады аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") сообщили, что в ходе последнего противостояния с Израилем был впервые осуществлен запуск новых ракет "Бурак" с максимальной дальностью 120 километров.

В ролике, выложенном в интернет пресс-службой "Исламского джихада" и опубликованным палестинским агентством "Сафа", говорится, что новая ракета, произведенная в Газе, была использована для обстрела Хадеры.

Абу Хамза, пресс-секретарь "Бригад аль-Кудс", военного крыла "Исламского джихада", также поблагодарил Иран за оказываемую поддержку "палестинскому сопротивлению".

В израильских социальных сетях по поводу этого заявления шутят: "Исламский джихад" утверждает, что отправил в Хадеру свою новую ракету, но жители Хадеры ее не получили".

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