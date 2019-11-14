Вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что в 5:30 в четверг, 14 ноября, вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и "Исламским джихадом" в Газе.

В сообщении сказано, что стороны конфликта согласились с предложением Египта об "успокоении".

Информация о прекращении огня с 5:30 около 6 утра была подтверждена агентством Associated Press со ссылкой на руководство "Исламского джихада" в Дамаске. Израильская государственная корпорация "Кан" подтверждает эту информацию со ссылкой на источники в Каире.

Около 9 утра командование ЦАХАЛа подтвердило вступление в силу соглашения о прекращении огня.

Правительство Израиля пока официально не подтверждает информацию о прекращении огня.

ЦАХАЛ объявил, что прошедшая операция получила условное название "Черный пояс".

Операция ЦАХАЛа против "Исламского джихада". Выскажите ваше мнение

Накануне вечером генеральный секретарь террористической группировки "Исламский джихад" Зияд ан-Нахала в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" назвал следующие условия прекращения огня: прекращение точечных ликвидаций и убийств участников "маршей возвращения", смягчение режима блокады сектора Газы.

По данным агентства France Presse, соглашение предусматривает прекращение боевых действий со стороны "Исламского джихада" и поддержание ХАМАСом мирного характера демонстраций на границе Газы, Израиль со своей стороны должен прекратить боевые действия и "гарантировать прекращение огня" во время "маршей возвращения".

В израильском руководстве не подтверждали готовность к выполнению каких-либо условий, выдвинутых "Исламским джихадом".

Отметим, что, несмотря на заявления отдельных лидеров в Газе, ни ХАМАС, ни другие военизированные группировки открыто не поддержали "Исламский джихад" в ходе этого противостояния с ЦАХАЛом.

Зияд ан-Нахала утверждает, что "Исламский джихад" не обращался к другим палестинским группировкам и фракциям с просьбой о поддержке.

Отчеты о раненых и убитых в Израиле и Газе за два дня боевых действий

ИЗРАИЛЬ

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" опубликовала итоговый отчет по пострадавшим в ходе двухдневных боевых действий на юге Израиля.

С 5 утра 12 ноября по 7:30 14 ноября была оказана медицинская помощь 77 пострадавшим.

Трое пострадавших были легко ранены в результате ракетных обстрелов из Газы: женщина примерно 65 лет в Ашкелоне, а также мужчины примерно 30 и 55 лет в районе Беэр-Тувия.

37 человек получили легкие травмы, когда спешили в убежища. 37 гражданам была оказана медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока.

Остается тяжелым состояние восьмилетней девочки, доставленной в больницу "Вольфсон" после того, как во время сигнала тревоги в Холоне в 8:04 12 ноября она потеряла сознание и упала.

ГАЗА

Утром в четверг, после объявления о прекращении огня, министерство здравоохранения Газы опубликовало ответ об убитых и раненых в результате атак ЦАХАЛа 12-14 ноября.

По данным минздрава Газы, были убиты 34 жителя сектора, 111 получили ранения. Среди убитых три женщины и восемь несовершеннолетних. Среди раненых 20 женщин и 46 несовершеннолетних.

По сведениям израильских военных, не менее 23 убитых были боевиками "Исламского джихада".

Боевые действия 14 ноября 2019 года

00:22. В кибуце Нахаль Оз, расположенном на территории регионального совета Шаар а-Негев, в течение короткого времени несколько раз срабатывала система предупреждения о ракетных и минометных обстрелах "Цева Адом".

Незадолго до этого пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о возобновлении ударов по объектам "Исламского джихада" в секторе Газы. Позднее она уточнила, что среди атакованных целей командный пункт и объект инфраструктуры террора в Хан-Юнисе, на юге сектора. Кроме того, ВМФ ЦАХАЛа нанесли удар по тренировочному лагерю "военно-морских сил" террористов, в котором, помимо прочего, располагался склад оружия и боеприпасов.

00:30. В Ашкелоне сработала система предупреждения о ракетных обстрелах. Вскоре после этого сигналы тревоги прозвучали также в Ашдоде, Ган-Явне и населенных пунктах регионального совета Лахиш.

01:30. Жители Ашкелона вновь услышали сирену.

02:00. На территории регионального совета Эшколь сработала система "Цева Адом", предупреждающая о ракетных и минометных обстрелах.

02:30. В Сдероте сработала система "Цева Адом". Сигнал тревоги прозвучал также на территории региональных советов Шаар а-Негев, Эшколь, Сдот Негев и Лахиш.

02:30. ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Газе. Был атакован дом одного из командиров "Исламского джихада" в Дир аль-Балахе Расми Абу Малхуса. Минздрав Газы сообщает о восьми убитых. Источники в Газе сообщают, что Расми Абу Малхус в результате этого воздушного удара был убит, также погибли пятеро его родственников, включая женщин и детей. Сообщается также о еще двоих погибших в результате этого авиаудара, по всей видимости боевиков "Бригад Аль-Кудса". Расми Абу Малхус считался одним из вероятных преемников Бахаа Абу аль-Аты, лидера боевиков "Исламского джихада", ликвидированного ЦАХАЛом рано утром 12 ноября.

05:30. "Аль-Джазира" сообщает: вступило в силу соглашение о прекращении огня.

Однако обстрелы из Газы не прекратились.

В 6:13 был слышен сигнал "Цева адом" около границы сектора Газы.

В 6:17 корреспонденты NEWSru.co.il в Ашдоде и Ашкелоне сообщили, что были слышны взрывы: судя по всему, была сбита ракета, выпущенная из Газы. Сирен перед взрывами слышно не было.

В 6:59 в населенных пунктах на территории регионального совета Хоф Ашкелон прозвучал сигнал тревоги. В 7:00 был слышен взрыв в районе Хоф Ашкелон и в Ашкелоне.

В 7:19 сигнал "Цева адом" в районе Хоф Ашкелон.

Боевые действия 13 ноября 2019 года

Вскоре после полуночи ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по объектам боевиков "Исламского джихада": были атакованы ракетные установки, в том числе находившиеся под землей, а также подземный объект террористической инфраструктуры и командные пункты "Исламского джихада". Эти удары стали ответом на ракетный обстрел в 22:48.

Противостояние ЦАХАЛа и "Исламского джихада" в Газе 13.11.2019. Фоторепортаж

00:00-05:53. Не было зафиксировано ни одного ракетного обстрела израильской территории из сектора Газы.

05:53 сработал первый за день сигнал тревоги в районе Керем Шалом, около границы Газы. Примерно в 6 утра был слышен повторный сигнал тревоги "Цева адом". Была задействована система ПРО "Железный купол".

Около 6:30 сработала сирена "Цева адом" в районе Латруна и Бейт-Шемеша (между Ашдодом и Иерусалимом).

06:45: "Цева адом" в Нетивоте, поселке Бейт-Гди, региональном совете Сдот Негев. Сработала система ПРО "Железный купол".

Вскоре после этого ЦАХАЛ атаковал позиции террористов в западной части сектора Газы. Источники в Газе сообщают, что израильские ВВС атаковали цель в районе Тель аль-Хауа, к западу от города Газа. Причинен ущерб, о пострадавших сведений нет. Также был нанесен удар по цели к востоку от Дир аль-Балаха, в центральной части сектора. Сообщается об одном убитом и двоих раненых боевиках (ЦАХАЛ заявляет, что были атакованы ракетчики, обстрелявшие территорию Израиля). Из Газы также сообщают, что ЦАХАЛ обстрелял цель около Бейт-Хануна, на севере сектора.

"Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") сообщили, что утром 13 ноября в результате удара ЦАХАЛа по группе ракетчиков к востоку от Дир аль-Балаха, в центральной части сектора Газы, был убит полевой командир Халид Муауад (по разным данным, ему было 38 или 39 лет). Судя по опубликованным данным, Халид Муауад командовал ракетными подразделениями "Исламского джихада" в центральной части Газы.

07:00. В Ашкелоне и на границе с Газой прозвучал сигнал "Цева адом". Через полчаса был зафиксирован очередной ракетный обстрел.

08:00. Зафиксированы новые запуски ракет из Газы. Сирены около границы сектора.

Израильская армия нанесла серию новых ударов по боевикам "Исламского джихада" в секторе Газы.

"Цева адом" в районе Шфела.

09:00. Источники в секторе Газы сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому, в котором проживала семья одного из лидеров боевиков "Бригад Аль-Кудса" в Рафахе, на юге сектора. Перед нанесением удара ЦАХАЛ предупредил об атаке, дав возможность всем, кто находился в доме, покинуть здание. В результате воздушного удара дом разрушен.

Террористы обстреляли Сдерот, Ашкелон и окрестности.

10:00. Агентство Maan со ссылкой на источники в Газе сообщает, что на юге сектора беспилотный самолет ЦАХАЛа атаковал некого "человека на мотоцикле". Источники утверждают, что этот человек ехал на мотоцикле вместе с ребенком. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что израильские ВВС атаковали "группу граждан" около мечети Али бин Аби в районе Зайтун, к юго-востоку от города Газа. Также ПИЦ передает, что в больницу "Шифа" в Газе были доставлены тела троих "мучеников". По сведениям источников в Газе, речь идет о ликвидации израильской армией еще одной группы боевиков, осуществлявших ракетные обстрелы израильской территории.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в общей сложности в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе 12-13 ноября были убиты не менее 18 человек, более 80 получили ранения. По сведениям минздрава Газы, с утра 13 ноября в результате израильских атак в секторе убиты семь человек.

Зафиксированы ракетные обстрелы израильских поселков Кисуфим, Нахаль Оз и других районов, прилегающих к Газе.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские ВВС атаковали группу ракетчиков "Исламского джихада" на севере Газы. Зафиксировано поражение целей. Пресечен очередной обстрел израильской территории.

11:00. Террористы обстреливают Ашкелон и Сдерот, районы Эшколь и Шаар а-Негев.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что на юге сектора Газы был атакован завод террористической организации "Исламский джихад", на котором производили ракеты и топливо для ракет, способных поражать цели в центральных районах Израиля. Отмечается, что речь идет о предприятии, состоящим из нескольких цехов, в которых производилось ракетное топливо, изготавливались компоненты ракет, выпускались электронные платы и осуществлялась окончательная сборка. Кроме того, ЦАХАЛ атаковал штаб "Исламского джихада" в Хан-Юнисе и склад оружия, который располагался в доме активиста "Исламского джихада" Адама Абу Хадайда. Сообщается также, что было атаковано судно, которое использовали военно-морские силы "Исламского джихада", а также база подготовки ВМС этой группировки и склад оружия на ее территории. 12:00. Ракетный обстрел района Эшколь.

"Правительственное управление информации" в Газе опубликовало данные о действиях ЦАХАЛа 12-13 ноября. Согласно опубликованным данным, с 4 утра вторника израильскими военными были нанесены более 50 воздушных ударов и выпущено свыше 20 артиллерийских снарядов по целям в секторе. Власти Газы утверждают, что ЦАХАЛ обстреливает "дома, сельскохозяйственные угодья, овощные и птицеводческие фермы, морские пляжи и объекты сопротивления". В сообщении сказано, что в результате действий ЦАХАЛа повреждены или разрушены 48 зданий. На данный момент власти Газы заявляют о 22 убитых (восьми мирных гражданах и 14 боевиках "Исламского джихада") и более 70 раненых.

13:00. Ракетный обстрел Сдерота и центрального Негева. Ракета попала в здание фабрики в Сдероте.

Террористы обстреляли Ашкелон.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские ВВС атаковали группу боевиков "Исламского джихада" на севере сектора Газы. В сообщении сказано, что был нанесен удар по двоим боевикам, готовившимся обстрелять цели на израильской территории противотанковыми ракетами.

Террористы обстреляли Сдерот, а также районы Шаар а-Негев и Эшколь.

14:00. Террористы обстреляли район Эшколь. Одна из ракет попала в теплицу.

Израильские ВВС атаковали группу боевиков "Исламского джихада" на юге сектора Газы: был нанесен удар по боевикам, готовившимся к ракетному обстрелу израильской территории. Минздрав Газы сообщил о двоих убитых к востоку от Хан-Юниса в результате этой атаки.

15:00. Обстрел районов около границы Газы. Террористы обстреляли Нетивот и окрестности.

Агентство Maan опубликовало заявление руководства ХАМАСа о готовности "вступить в битву" вместе с "Исламским джихадом", если израильская армия продолжит наносить удары по целям в секторе Газы.

На данный момент минздрав Газы сообщает о 23 погибших (в их числе трое несовершеннолетних) и более 70 раненых в секторе в ходе боевых действий 12-13 ноября.

Около 15:30 вновь в Ашкелоне была слышна сирена "Цева адом". Незадолго до того ракета, выпущенная из сектора Газы, упала около школы в Нетивоте.

В 15:47 поступило сообщение о том, что ракета, выпущенная террористами из сектора Газы, попала в дом в Ашкелоне. Причинен ущерб. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что осколками стекла была легко ранена женщина. Пострадавшая доставлена в больницу "Барзилай".

17:00. Интенсивному обстрелу из Газы подверглись населенные пункты в региональных советах Эшколь и Хоф Ашкелон. Наиболее сложная ситуации в кибуце Нахаль Оз, где сирены звучат с интервалом в несколько минут. Обстрелу также подвергся Сдерот.

Согласно палестинским источникам, в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели на севере сектора Газы один человек погиб и несколько были ранены. Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что с беспилотника ВВС ЦАХАЛа был нанесен удар по боевику "Исламского джихада" в то время, когда он готовился к запуску ракеты. Зафиксировано поражение цели.

19:00. Боевики "Исламского джихада" усилили интенсивность обстрелов израильских населенных пунктов в приграничной зоне.

За последние 36 часов ЦАХАЛ зафиксировал запуск из Газы 360 ракет. Около 60% из них упали на незастроенной местности. Более 90% ракет, которые представляли угрозу для населенных пунктов, были сбиты системой ПРО "Железный купол".

ЦАХАЛ возобновил нанаселение ударов по объектам "Исламского джихада" в Газе. Согласно палестинским источникам, ВВС Израиля наносят удары в центральной части сектора и на юге.

После 20:00 "Исламский джихад" увеличил радиус обстрелов. В зону обстрела попали Ашкелон и Ашдод. Системой ПРО "Железный купол" сбиты несколько ракет.

Боевые действия 12 ноября 2019 года

Около 4 утра в районе Шаджайя на восточной окраине Газы был нанесен удар по дому, в котором находился лидер боевиков "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") Бахаа Абу аль-Ата, ответственный за ракетные обстрелы израильской территории и планировавший новые теракты. Он был уничтожен. Вместе с ним была убита его жена.

Ликвидация лидера террористов в Газе и обстрелы территории Израиля. Фоторепортаж

В течение дня по территории Израиля из сектора Газы были выпущены около 210 ракет. Террористы атаковали цели на удалении до 80 км от границы Газы, в том числе Тель-Авив. Примерно 40 ракет, летевших на жилые районы, были сбиты системой ПРО "Железный купол". Два человека получили легкие ранения. Десяткам граждан потребовалась медицинская помощь в связи с легкими травмами и нервным шоком. Восьмилетняя девочка в Холоне потеряла сознание и упала во время обстрела, ее состояние остается тяжелым.

ЦАХАЛ атаковал в Газе около 100 целей. Нанесен значительный ущерб военной инфраструктуре "Исламского джихада" (по объектам ХАМАСа, суда по сообщениям ЦАХАЛа, удары не наносились). Минздрав Газы сообщает об 11 погибших (включая аль-Ату), большинство из которых были боевиками "Исламского джихада", а также о 45 раненых.

Отметим, что одновременно с ударом ЦАХАЛа по дому аль-Аты в Газе был нанесен воздушный удар по дому в Дамаске, в котором находился член политбюро "Исламского джихада" Акрам аль-Аджури. Сам он был ранен. Его сын Муадж, боевик "Бригад Аль-Кудса", и еще один активист "Исламского джихада" были убиты. Власти Сирии возложили на Израиль ответственность за эту атаку. Формально Израиль не заявлял, что этот удар был нанесен ЦАХАЛом.

Инструкции управления тылом Израиля на 13 ноября и работа гражданских учреждений

Вечером 12 ноября Управление тылом выпустило новые инструкции для жителей населенных пунктов, находящихся в радиусе 80 км от сектора Газы. В приграничных населенных пунктах, а также центральной части Негева, округе Лахиш и на юге округа Шфела, отменена работа предприятий и организаций. Исключение составляют предприятия и организации, признанные жизненно-важными для существования общества и армии в условиях чрезвычайной ситуации. Не будут работать школы и детские сады. Разрешено проведение мероприятий в закрытых помещениях при участии не более 100 человек. В населенных пунктах в центре страны и округа Шфела разрешается проведение мероприятий при участии не более 300 человек на открытой территории, и без всяких ограничений – в помещении.

Управление тылом разрешило проводить занятия в учебных заведениях. Исключения составляют детские сады и школы, находящиеся в старых постройках или построенных по методу "легкого строительства" (бния кала).

Разрешена работа всех предприятий и организаций.

Мэрии Ашдода, Явне и Ашкелона объявили, что после совещания с представителями Управления тылом приняли решение отменить работу всех учебных заведений в этих городах в среду, 13 ноября.

Администрация регионального совета Мате Йегуда сообщила, что, в связи с ракетным обстрелом, осуществленным террористами из сектора Газы утром 13 ноября, учебные заведения начнут работать в 10:00, а не в 08:00.

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") сообщает, что станции в Офакиме, Нетивоте и Сдероте останутся закрытыми по распоряжению военного командования до дальнейшего уведомления. Поезда на маршруте Раанана-Беэр-Шева будут ходить только до Ашкелона. Восточная ветка в Беэр-Шеву будет работать в обычном режиме.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Ноябрь. 390 ракет. Около 100 сбиты системой ПРО "Железный купол". Двое раненых. (По состоянию на 13 ноября).

Октябрь. Одна ракета. Раненых нет.

Сентябрь. 10 ракет. Пострадавших нет. 22 сентября умерла одна из пострадавших во время ноябрьских обстрелов 2018 года.

Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет.

Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.



