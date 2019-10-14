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NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 октября 2019 г., 08:02

"Аль-Арабия" сообщает о взрывах на базе проиранского ополчения около Багдада

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"Аль-Арабия" сообщает о взрывах на базе проиранского ополчения около Багдада
 
   
 
 
"Аль-Арабия" сообщает о взрывах на базе проиранского ополчения около Багдада

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что в ночь на понедельник, 14 октября, были слышны взрывы на базе проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" ("Народные мобилизационные силы") около Багдада.

Власти Ирака никаких заявлений по этому поводу не делали.

Раньше отдельные иракские чиновники обвиняли Израиль в нанесении ударов по военным целям на иракской территории, в основном по базам "Аль-Хашд аш-Шааби", на которых хранились иранские ракеты, предназначавшиеся для переправки в Сирию и Ливан.

Удары по целям в Ираке в 2019 году, приписываемые израильской армии

22 сентября. Неопознанный самолет нанес удар по базе проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" ("Народные мобилизационные силы") в провинции Анбар в Ираке.

9 сентября. Около города Хит (провинция Анбар) уничтожен склад оружия шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

25 августа. В результате авиаудара по цели в провинции Анбар на убит командир частей ракетного обеспечения иракской группировки "Катаиб Хизбалла" Казам Али Мухсан.

20 августа. Взрывы на ракетном складе шиитской проиранской группировки "Катаиб Имам Али" ("Батальоны Имама Али"), входящей в военизированное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби". Склад располагался около базы иракских военно-воздушных сил "Аль-Бахр", расположенной в провинции Саладин примерно в 70 км к северу от Багдада.

12 августа. Взрыва на военной базе Сакр в южном пригороде Багдада на складе "Батальонов мучеников Саида", одного из подразделений "Аль-Хашд аш-Шааби". Причинен значительный ущерб, есть жертвы.

19 июля. На базе проиранских сил на востоке провинции Салах а-Дин в результате авиаудара уничтожены ракеты дальностью около 200 км. Есть убитые и раненые, в том числе иранцы.

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