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Ближний Восток

СМИ: Египет предложил ХАМАСу "формулу обмена" с Израилем

время публикации: 07:28 | последнее обновление: 07:32 блог версия для печати фото
СМИ: ХАМАС передал Египту сведения о террористах в Газе и на Синае

Сайт иерусалимской арабской газеты "Аль-Кудс" сообщает, что руководство египетских сил безопасности предложило ХАМАСу "компромиссную формулу" обмена.

Согласно указанному источнику, Каир предлагает следующий вариант: Израиль передает в Газу тела 39 боевиков (в том числе 19 активистов ХАМАСа), убитых летом 2014 года во время операции "Нерушимая скала", а ХАМАС предоставляет сведения о живых и мертвых израильтянах в секторе Газы.

После этого, по плану Каира, Израиль освободит из тюрем активистов ХАМАСа, арестованных в июне 2014 года во время операции "Вернуть братьев".

На третьем этапе, при содействии египетской разведки, начнутся серьезные переговоры о возвращении израильтян, содержащихся в Газе.

Согласно указанному источнику, Израиль дал принципиальное согласие на такую "формулу". ХАМАС пока не дает ответа.



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