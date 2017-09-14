СМИ: Египет предложил ХАМАСу "формулу обмена" с Израилем

Сайт иерусалимской арабской газеты "Аль-Кудс" сообщает, что руководство египетских сил безопасности предложило ХАМАСу "компромиссную формулу" обмена.

Согласно указанному источнику, Каир предлагает следующий вариант: Израиль передает в Газу тела 39 боевиков (в том числе 19 активистов ХАМАСа), убитых летом 2014 года во время операции "Нерушимая скала", а ХАМАС предоставляет сведения о живых и мертвых израильтянах в секторе Газы.

После этого, по плану Каира, Израиль освободит из тюрем активистов ХАМАСа, арестованных в июне 2014 года во время операции "Вернуть братьев".

На третьем этапе, при содействии египетской разведки, начнутся серьезные переговоры о возвращении израильтян, содержащихся в Газе.

Согласно указанному источнику, Израиль дал принципиальное согласие на такую "формулу". ХАМАС пока не дает ответа.





