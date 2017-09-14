14 сентября 2017 г.
последняя новость: 08:19
Ургант рассорился с Соловьевым
Невеста звезды КВН умерла от рака
Латынины не эмигрировали
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:12 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 сентября
07:28 СМИ: Египет предложил ХАМАСу "формулу обмена" с Израилем
07:13 СМИ: ХАМАС передал Египту сведения о террористах в Газе и на Синае
07:04 Столкновения на Синае, боевики и египетские военные несут потери
22:01 Экс-министр ПА: "Ни один палестинский лидер не сможет отменить пособия террористам"
20:23 Катар и Саудовская Аравия обменялись оскорблениями на сессии ЛАГ
15:52 Всемирная туристическая организация отклонила просьбу Рамаллы о вступлении
13:39 Бельгийская модель, снявшаяся голой у пирамид, была помещена в мужскую камеру
12:57 СМИ: арестован лидер иранского отделения ИГ
11:56 Египет опроверг сообщения об отмене ордера на арест аль-Кардауи
Ближний Восток

СМИ: ХАМАС передал Египту сведения о террористах в Газе и на Синае

время публикации: 07:13 | последнее обновление: 07:31 блог версия для печати фото
СМИ: ХАМАС передал Египту сведения о террористах в Газе и на Синае

Египетское издание "Аш-Шурук" сообщает, что руководство ХАМАСа передало спецслужбам Египта информацию о салафитских террористических группировках, действующих на Синае и в секторе Газы.

Со ссылкой на источники в силовых структурах ХАМАСа "Аш-Шурук" пишет, что информация была передана во время недавних встреч в Каире.

Сообщается также, что один из представителей политического руководства ХАМАСа будет постоянно находиться в Египте для координации взаимодействия между Газой и Каиром.

Около месяца назад издание Al-Monitor писало, что Израиль, Египет и террористическая группировка ХАМАС поддерживают непрямое сотрудничество в борьбе с боевиками "Исламского государства", действующими на Синайском полуострове и с салафитами в секторе Газы.

Издание напоминало, что Египет и руководство ХАМАСа начали сотрудничать около года назад, когда Каир, оказывая экономическое давление на сектор, вынудил ХАМАС начать действовать против салафитских террористических группировок, базирующихся в секторе Газы и связанных с "Исламским государством". В июне этого года Египет согласился оказать сектору Газы экономическую помощь, в том числе начать поставлять дизельное топливо для единственной электростанции в секторе, а также открыть КПП "Рафах" на границе между сектором Газы и Египтом.

В ответ ХАМАС обязался бороться с боевиками ИГ, действующими на Синайском полуострове и угрожающими безопасности Египта, а также усилить борьбу с салафитами в секторе. ХАМАС также сотрудничает с египетскими службами безопасности в борьбе с контрабандой оружия в районе "Рафаха".

Кроме того, руководство ХАМАСа согласилось выдать египтянам находящихся в Газе террористов, в основном салафитов, разыскиваемых египетскими спецслужбами. Автор Al-Monitor Шломи Эльдар утверждал, что часть имен в этом списке были переданы Каиру израильскими спецслужбами.

Напомним, салафитские группировки, ассоциированные с террористической организацией "Исламское государство" регулярно берут на себя ответственность за ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы.

17 августа террорист-смертник подорвал себя на контрольно-пропускном пункте "Рафах", на границе между сектором Газы и Египтом. В руководстве ХАМАСа возложили ответственность на салафитскую группировку, ассоциированную с "Исламским государством", и заявили, что расследование этого теракта укрепит связи Газы и Египта.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 августа 2017 г.
Спецслужбы ХАМАСа арестовали командиров "Комитетов народного сопротивления" в Газе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 августа 2017 г.
Al-Monitor: Израиль, ХАМАС и Египет сотрудничают в борьбе с ИГ







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 14 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017