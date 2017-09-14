СМИ: ХАМАС передал Египту сведения о террористах в Газе и на Синае

Египетское издание "Аш-Шурук" сообщает, что руководство ХАМАСа передало спецслужбам Египта информацию о салафитских террористических группировках, действующих на Синае и в секторе Газы.

Со ссылкой на источники в силовых структурах ХАМАСа "Аш-Шурук" пишет, что информация была передана во время недавних встреч в Каире.

Сообщается также, что один из представителей политического руководства ХАМАСа будет постоянно находиться в Египте для координации взаимодействия между Газой и Каиром.

Около месяца назад издание Al-Monitor писало, что Израиль, Египет и террористическая группировка ХАМАС поддерживают непрямое сотрудничество в борьбе с боевиками "Исламского государства", действующими на Синайском полуострове и с салафитами в секторе Газы.

Издание напоминало, что Египет и руководство ХАМАСа начали сотрудничать около года назад, когда Каир, оказывая экономическое давление на сектор, вынудил ХАМАС начать действовать против салафитских террористических группировок, базирующихся в секторе Газы и связанных с "Исламским государством". В июне этого года Египет согласился оказать сектору Газы экономическую помощь, в том числе начать поставлять дизельное топливо для единственной электростанции в секторе, а также открыть КПП "Рафах" на границе между сектором Газы и Египтом.

В ответ ХАМАС обязался бороться с боевиками ИГ, действующими на Синайском полуострове и угрожающими безопасности Египта, а также усилить борьбу с салафитами в секторе. ХАМАС также сотрудничает с египетскими службами безопасности в борьбе с контрабандой оружия в районе "Рафаха".

Кроме того, руководство ХАМАСа согласилось выдать египтянам находящихся в Газе террористов, в основном салафитов, разыскиваемых египетскими спецслужбами. Автор Al-Monitor Шломи Эльдар утверждал, что часть имен в этом списке были переданы Каиру израильскими спецслужбами.

Напомним, салафитские группировки, ассоциированные с террористической организацией "Исламское государство" регулярно берут на себя ответственность за ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы.

17 августа террорист-смертник подорвал себя на контрольно-пропускном пункте "Рафах", на границе между сектором Газы и Египтом. В руководстве ХАМАСа возложили ответственность на салафитскую группировку, ассоциированную с "Исламским государством", и заявили, что расследование этого теракта укрепит связи Газы и Египта.





