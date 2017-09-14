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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 сентября

время публикации: 08:12 | последнее обновление: 08:12 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 сентября

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 14 сентября 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

08:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны восемь палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

08:00. В ходе операции в деревне Ятта силы безопасности конфисковали наличные деньги (около 48 тысяч шекелей), переданные ХАМАСом семье осужденного террориста, убившего 18 января 2016 года в поселении Отниэль 38-летнюю Дафну Меир. Судя по всему, эти деньги предназначались для восстановления дома семьи террориста, разрушенного военными по постановлению израильского суда.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 сентября







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Четверг, 14 сентября 2017 г.
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