Столкновения на Синае, боевики и египетские военные несут потери

В ночь на четверг, 14 сентября, поступила информация о перестрелке на одном из КПП на севере Синайского полуострова. По сведениям агентства MENA, в результате этого столкновения были убиты пятеро боевиков и двое египетских военнослужащих.

Несколько боевиков скрылись. Военные преследовали их, и один из боевиков попытался привести в действие "пояс смертника", но был застрелен, сообщает командование египетской армии.

Напомним, что 11 сентября в городе Эль-Ариш, на севере Синая, боевики убили 18 египетских полицейских. Ответственность за это нападение взяла на себя террористическая организация "Вилайят Синай", ассоциированная с "Исламским государством".