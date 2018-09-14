"Глобс": США обещают ПА $5 млрд за возвращение к "мирному процессу"

Власти США готовы не только восстановить перевод средств Палестинской администрации, но и увеличить сумму до 5 миллиардов долларов, если Рамалла согласится вернуться к переговорам с Израилем, пишет израильская газета "Глобс" со ссылкой на собственные источники. Автор публикации Дани Закен сообщает, что такой план был одобрен президентом США Дональдом Трампом.

Джаред Кушнер и Джейсон Гринблатт смогли убедить Трампа в том, что должен быть план, который позволял бы ПА "видеть свет в конце туннеля".

В публикации сказано, что аналогичные суммы ПА готовы выделить Европейский союз и страны Персидского залива.

Напомним, что весь бюджет ПА на 2018 год составляет 16,5 миллиардов шекелей (примерно $4,6 млрд).

На фоне отказа ПА от возобновления переговоров с Израилем, фактического срыва переговоров по урегулированию в Газы с участием ФАТХа и прекращения диалога по внутрипалестинскому урегулированию, ПА несет огромные финансовые потери.

Кроме того, Госдепартамент США 31 августа объявил о полном прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA), дефицит бюджета которого уже на тот момент составлял 270 миллионов долларов. США объявили и о прекращении финансовой помощи больницам Восточного Иерусалима, предоставляющим услуги жителям ПА.

Фактически прерваны контакты с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. В то же время Вашингтон продолжает поддерживать связь с некоторыми высокопоставленными чиновниками ПА. "Глобс" называет, прежде всего, премьер-министра Рами Хамдаллу. Белый дом дает понять, что готов к диалогу и готов оказать ПА беспрецедентную помощь в случае, если Рамалла поддержит мирные инициативы Вашингтона и вернется за стол переговоров.





