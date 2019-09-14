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Ближний Восток

Мартин Индик: "сделка века" Трампа мертва со дня признания Иерусалима столицей Израиля

время публикации: 13:23 | последнее обновление: 17:42 блог версия для печати фото
Мартин Индик

Мартин Индик, бывший спецпосланник США на Ближнем Востоке, заметил, что не верит в "сделку века", которая, по его мнению, "запрограммирована на провал". Об этом пишет издание The Australian.

Мартин Индик считает, что "сделка", суть которой изложена на 60-ти страницах, не имеет ни единого шанса на то, чтобы стать основой для мирных переговоров. "Другое дело – если бы ее суть была изложена на двух листах", - отмечает Индик.

"Одним из главных признаков того, что "сделка" обернется провалом, является то, что Джейсон Гринблатт, спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке, подал в отставку до ее обнародования", - считает Индин, подчеркивая, что мирный план Трампа "мертв" с того дня, когда президент США заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Напомним, 5 сентября стало известно, что Джейсон Гринблатт принял решение оставить должность спецпосланника президента США на Ближнем Востоке.

Ожидается, что он уйдет в отставку вскоре после того, как будет опубликован план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, разработанный и продвигаемый администрацией Дональда Трампа.

Источники в Белом доме говорят, что Гринблатт покидает пост по личным причинам, и его отставка не связана со "сделкой века". Кроме того, Гринблатт, принимая предложение Дональда Трампа о работе, соглашался исполнять обязанности спецпосланника в течение двух лет, а уже прошло почти три года.

Что касается "сделки века", то, по словам госсекретаря США Майка Помпео, она может быть обнародована уже "в ближайшие недели".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 сентября 2019 г.
Гринблатт, спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке, подал в отставку





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