Отчет UNCTAD: экономика ПА на грани краха, сектор Газы "непригоден для жизни"

Агентство ООН по торговле и развитию (UNCTAD) опубликовало новый отчет, посвященный экономической ситуации в Палестинской автономии. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает официальное информационное агентство Рамаллы Wafa.

В отчете говорится, что экономика ПА находится на грани краха, причинами которого стали израильская оккупация, удержание Израилем налоговых поступление, сокращение американской финансовой поддержки, отсутствие безопасности и сокращение грантов, предоставляемых организациями разных стран.

Также в отчете отмечается рост уровня бедности среди населения ПА и ухудшение экологической обстановки. По данным UNCTAD, в 2018 году и начале 2019-го палестинская экономика впала в состояние стагнации, доход на душу населения снизился на 1,7%, а уровень безработицы возрос. Налоговое противостояние с Израилем лишает палестинское правительство 65% доходов (15% ВВП).

При этом краткосрочные экономические перспективы Палестинской автономии выглядят не более "радужно", чем ее настоящее: нет никаких признаков того, что негативные тенденции в ближайшее время превратятся в позитивные.

Примерно каждый третий палестинец является безработным. В секторе Газы уровень безработицы превышает 50%, в то время как уровень бедности достиг 53%, хотя большинство тех, кто причислен к категории бедных, получают помощь от правительства и международных организаций. Также отмечается разрушение санитарной инфраструктуры Газы; уровень загрязнения пляжей сектора в четыре раза превышает допустимый международными нормами уровень.

Сектор Газы, страдающей от "удушения местной экономики оккупацией", становится практически непригодным для жизни, отмечается в отчете. Махмуд Эльхафиф, координатор UNCTAD, заявил, комментируя отчет, что "некоторые государства-доноры сократили свою поддержку ПА, в то время как Израиль, реализовав Парижский протокол, оказал давление на палестинское руководство".





