15 апреля 2017 г.
последняя новость: 17:36
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Ближний Восток

На севере Сирии взорван автобус, перевозивший беженцев

время публикации: 16:53 | последнее обновление: 17:13 блог версия для печати фото
На севере Сирии взорван автобус, перевозивший беженцев

На севере Сирии террорист-смертник осуществил теракт, взорвав автобус, перевозивший беженцев, сообщает Sky news.

В результате теракта, по предварительным данным, погибли 22 человека. 48 пассажиров получили ранения.

Взрыв произошел на окраине Алеппо, возле колонны автобусов, эвакуировавших жителей двух шиитских деревень.

Накануне, в пятницу, 14 апреля, в Сирии был осуществлен "симметричный" вывоз граждан из зоны боевых действий. Колонна из 60 автобусов, в которых находятся боевики оппозиционных суннитских группировок и члены их семей, выехала из населенных пунктов Забадани и Мадайя (20 км северо-западней Дамаска). Одновременно началась эвакуация жителей населенных пунктов Фуа и Кафария (около Идлиба, на северо-западе Сирии).

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