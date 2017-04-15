На севере Сирии взорван автобус, перевозивший беженцев

На севере Сирии террорист-смертник осуществил теракт, взорвав автобус, перевозивший беженцев, сообщает Sky news.

В результате теракта, по предварительным данным, погибли 22 человека. 48 пассажиров получили ранения.

Взрыв произошел на окраине Алеппо, возле колонны автобусов, эвакуировавших жителей двух шиитских деревень.

Накануне, в пятницу, 14 апреля, в Сирии был осуществлен "симметричный" вывоз граждан из зоны боевых действий. Колонна из 60 автобусов, в которых находятся боевики оппозиционных суннитских группировок и члены их семей, выехала из населенных пунктов Забадани и Мадайя (20 км северо-западней Дамаска). Одновременно началась эвакуация жителей населенных пунктов Фуа и Кафария (около Идлиба, на северо-западе Сирии).