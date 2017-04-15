15 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Глава политбюро ХАМАС: Израиль не получит "даром" информацию о своих пленных

время публикации: 20:55 | последнее обновление: 20:55 блог версия для печати фото
Машаль заявил, что Израиль не получит информацию об удерживаемых в плену израильтянах

Глава политбюро ХАМАС Халид Машаль заявил, что Израиль не получит "даром" информацию об удерживаемых в плену израильтянах и телах погибших военнослужащих, сообщает Walla со ссылкой на палестинские источники.

По словам Машаля, ХАМАС не будет вести никаких переговоров до тех пор, пока не будут выпущены из израильских тюрем все боевики, освобожденные в рамках сделки Шалита, а затем снова арестованные.

В конце марта Машаль возложил на Израиль ответственность за ликвидацию боевика ХАМАС Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи. Обращаясь по видеосвязи к участникам массового митинга в секторе Газы, Машаль заявил, что этой ликвидацией Израиль изменил правила игры, и теперь "ХАМАС принимает вызов, чтобы защитить своих сыновей и дочерей". Глава политбюро ХАМАС пообещал, что организация продолжит бороться за освобождение "братьев" из израильских тюрем, а также за освобождение Иерусалима и мечети Аль-Акса.

Напомним, что ХАМАС удерживает в секторе Газы двух израильтян, Аверу (Авраама) Менгисту и Хишама ас-Сайяда, которые страдают психическими расстройствами. Они сами проникли в сектор Газы, где были задержаны боевиками. Также, по словам представителей ХАМАС, у них остаются тела военнослужащих Адара Голдина и Орона Шауля, погибших во время операции "Нерушимая скала".

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