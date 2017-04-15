15 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Подразделения Сирийских демократических сил вошли в город Табка

время публикации: 13:05 | последнее обновление: 13:10 блог версия для печати фото
Подразделения Сирийских демократических сил вошли в город Табка

Формирования Сирийских демократических сил при поддержке сил коалиции вошли в субботу, 15 апреля, в город Табка, контролируемый боевиками "Исламского государства". Курдские отряды продвинулись вглубь города на несколько сотен метров. На улицах Табки идут бои, город окружен подразделениями Сирийских демократических сил, сообщает ANFnews.

Минувшей ночью тяжелые бои вспыхнули в деревне Мишарфа, расположенной в ближайшем пригороде Табки. В результате боев были уничтожены 27 боевиков "ИГ". Более 20 жителей деревни были эвакуированы в безопасное место.

Напомним, в конце марта подразделения Сирийских демократических сил освободили от боевиков "Исламского государства" авиабазу Табка, расположенную в 45 километрах к западу от города Ракка – столицы провозглашенного ИГ "халифата".

Операция проводилась при поддержке американских ВВС. Штурмовые группы курдов были заброшены вертолетами в тыл джихадистов. Этот удар застиг "Исламское государство" врасплох.

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