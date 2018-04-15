"Аль-Джарида": Путина уведомили о целях в Сирии, он предупредил Дамаск, Тегеран и "Хизбаллу"

Кувейтское издание "Аль-Джарида" со ссылкой на источник в командовании подразделениями "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции сообщает, что США координировали с Россией цели, которые планировалось атаковать в Сирии, чтобы во время ракетных ударов не пострадали российские военные.

Сам факт такого предупреждения почти не вызывает сомнений, учитывая тот факт, что в результате массированного ракетного удара стран западной коалиции по целям в Сирии 14 апреля 2018 года никто из россиян не пострадал (об этом было объявлено властями РФ вскоре после нанесения ударов), и российские ПВО, прикрывающие базы в Хмеймим и Тартусе, не были задействованы. Кроме того, за несколько дней до удара по целям в Сирии, осуществленного вооруженными силами США, Великобритании и Франции, российские военные корабли покинули порт Тартус.

По сведениям источника "Аль-Джариды", президент США Дональд Трамп лично по телефону уведомил российского президента Владимира Путина о целях в Сирии и дате нанесения ударов. После этой беседы, говорится в публикации, Москва координировала с Дамаском, Тегераном и ливанской "Хизбаллой" вывод своих сил из районов, по которым ожидались удары.

Тот же источник сообщил, что россияне "в последний момент" проинформировали своих союзников о соглашении с американцами и о том, что российские силы не будут противодействовать этому удару. В публикации говорится, что иранцы и сирийцы были крайне недовольны таким соглашением, но Москва заявила, что это "единственный выход из кризиса".

Источник в командовании иранскими силами "Кудс", на который ссылается "Аль-Джарида", упомянул также о требовании, которое выдвигали США и Израиль, настаивая на том, что Москва должна оказать давление на иранцев и "Хизбаллу", чтобы и те вывели свои подразделения из Сирии. Но, как утверждается в публикации, Москва отвергла это требование, согласившись однако убедить Тегеран "не пересекать красные линии, согласованные ранее", в частности о неприменении химического оружия.

Отметим, что кувейтская "Аль-Джарида" зачастую публикует информацию, которая не получает официального подтверждения. Арабские и иранские СМИ неоднократно обвиняли это издание в сотрудничестве с израильскими властями.





