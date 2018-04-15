18+
15 апреля 2018 г.
последняя новость: 12:43
Дары Дональда
Газуй, убивай
Чем хуже, тем лучше?
Свидетельство Зеэва Ратнера
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:07 Сирийский исследовательский центр в Барзе: до и после ракетного удара. Фото ImageSat
11:49 В Сирию прибыла делегация ОЗХО, включающая "враждебных" Асаду экспертов
11:34 Сирийская армия сообщила о полном освобождении Восточной Гуты
09:42 "Аль-Джарида": Путина уведомили о целях в Сирии, он предупредил Дамаск, Тегеран и "Хизбаллу"
09:06 ОАЭ поддержали удар союзников по Сирии
08:13 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 15 апреля
07:05 СБ ООН рассмотрит "западный" проект резолюции по Сирии
05:57 "Хизбалла" опровергает сообщения о взрывах около Алеппо, в результате которых есть погибшие
01:37 Путин и Эрдоган по телефону обсудили удары США и их союзников по Сирии
22:52 СМИ: на военной базе около Алеппо прогремели взрывы, среди погибших иранские офицеры
Загрузка...
Ближний Восток

Сирийский исследовательский центр в Барзе: до и после ракетного удара. Фото ImageSat

время публикации: 12:07 | последнее обновление: 12:19 блог версия для печати фото
Сирийский исследовательский центр в Барзе: до и после ракетного удара
Сирийский исследовательский центр в Барзе: до и после ракетного удара
Сирийский исследовательский центр в Барзе: до и после ракетного удара

Одной из целей атаки стран западной коалиции в Сирии 14 апреля 2018 года стал научно-исследовательский центр в Барзе, северо-восточном пригороде Дамаска.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, отчитываясь о результатах массированного ракетного удара по целям в Сирии, назвал его "сирийским центром исследований, разработок, производства и испытаний химического и биологического оружия".

Израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки этого центра до и после ракетного удара. Редакции NEWSru.co.il и другим СМИ были переданы спутниковые фотографии, сделанные 16 августа 2013-го и 14 апреля 2018-го.

Судя по опубликованным фотографиям, все три здания комплекса НИЦ в Барзе уничтожены. Более точная оценка ущерба затруднительна. Сирийские власти не сообщают о погибших в результате этого удара и отрицают, что центр в Барзе использовался в последние годы для разработки неконвенционального оружия.

Следует отметить, что район Барзе полностью контролируется регулярной армией Сирии только с конца мая 2017 года. До 2014 года этот район находился под контролем режима Башара Асада. Позже частично контроль над некоторыми кварталами в северо-восточном пригороде Дамаска установили оппозиционные группировки (с апреля 2015-го здесь действовал режим прекращения огня). НИЦ в Барзе всегда контролировался и охранялся сирийскими властями.

Пентагон назвал еще две основные цели ракетного удара по Сирии: хранилище химического оружия к западу от Хомса и склад оборудования для химического оружия. Судя по спутниковым снимкам Digital Globe, показанным телеканалом CNN, эти цели также были поражены.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 апреля 2018 г.
"Аль-Джарида": Путина уведомили о целях в Сирии, он предупредил Дамаск, Тегеран и "Хизбаллу"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 апреля 2018 г.
СБ ООН рассмотрит "западный" проект резолюции по Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 апреля 2018 г.
Совбез ООН отклонил проект резолюции об агрессии в отношении Сирии, предложенный РФ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 апреля 2018 г.
Представители Пентагона назвали три основные цели удара по Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 апреля 2018 г.
Коалиция во главе с США наносит удары по целям в Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 апреля 2018 г.
СМИ: израильский спутник зафиксировал, что российские корабли покинули базу в Тартусе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 февраля 2018 г.
Fox News: Иран строит под Дамаском ракетную базу, угрожающую всему Израилю
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 февраля 2018 г.
Израильский спутник сфотографировал самолеты Су-57 на авиабазе Хмеймим







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 15 апреля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018