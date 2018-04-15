Сирийский исследовательский центр в Барзе: до и после ракетного удара. Фото ImageSat

Одной из целей атаки стран западной коалиции в Сирии 14 апреля 2018 года стал научно-исследовательский центр в Барзе, северо-восточном пригороде Дамаска.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, отчитываясь о результатах массированного ракетного удара по целям в Сирии, назвал его "сирийским центром исследований, разработок, производства и испытаний химического и биологического оружия".

Израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки этого центра до и после ракетного удара. Редакции NEWSru.co.il и другим СМИ были переданы спутниковые фотографии, сделанные 16 августа 2013-го и 14 апреля 2018-го.

Судя по опубликованным фотографиям, все три здания комплекса НИЦ в Барзе уничтожены. Более точная оценка ущерба затруднительна. Сирийские власти не сообщают о погибших в результате этого удара и отрицают, что центр в Барзе использовался в последние годы для разработки неконвенционального оружия.

Следует отметить, что район Барзе полностью контролируется регулярной армией Сирии только с конца мая 2017 года. До 2014 года этот район находился под контролем режима Башара Асада. Позже частично контроль над некоторыми кварталами в северо-восточном пригороде Дамаска установили оппозиционные группировки (с апреля 2015-го здесь действовал режим прекращения огня). НИЦ в Барзе всегда контролировался и охранялся сирийскими властями.

Пентагон назвал еще две основные цели ракетного удара по Сирии: хранилище химического оружия к западу от Хомса и склад оборудования для химического оружия. Судя по спутниковым снимкам Digital Globe, показанным телеканалом CNN, эти цели также были поражены.





