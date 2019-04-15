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Ближний Восток

"Кешет": в Сирии появились слухи о вывозе россиянами тела разведчика Эли Коэна

время публикации: 00:24 | последнее обновление: 00:53 блог версия для печати фото
"Кешет": в Сирии появились слухи о вывозе россиянами тела разведчика Эли Коэна

Поздно вечером в воскресенье, 14 апреля, канал "Кешет" сообщил со ссылкой на неназванные интернет-сайты сирийской оппозиции, что высокопоставленная российская делегация вывезла из Сирии гроб с останками израильского разведчика Эли Коэна, казненного в 1965 году.

В сообщении отмечается, что речь идет о неподтвержденных слухах, и ни один источник в Израиле их не комментирует, не подтверждает и не опровергает.

"Кешет" сообщает, что некоторые министры, входящие в состав военно-политического кабинета, беседовавшие с журналистами, заявили, что им ничего неизвестно о таком событии.

Выступая на брифинге в ходе недавнего визита в Москву, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что возвращение тела Захарии Баумеля не является предвестником прорыва в прояснении судьбы других пропавших без вести израильтян. В то же время, глава правительства заявил, что усилия в этом вопросе не прекращаются, и президент Путин выразил готовность оказать помощь.

5 июля 2018 года была разрешена к публикации информация о том, что "Мосад" вернул из "враждебной страны" наручные часы, принадлежавшие израильскому разведчику Эли Коэну.

Подробности операции не разглашались. Вместе с тем, в сообщении пресс-службы главы правительства говорилось: "После казни Эли Коэна 18 мая 1965 года часы удерживались враждебным Израилю государством. После возвращения часов в Израиль была проведена исследовательская работа, а также были собраны разведданные, позволяющие однозначно утверждать: эти часы, действительно, принадлежали Эли Коэну".

Эли Коэн родился в семье Шауля и Софи Коэн, эмигрировавших в Египет из сирийского города Алеппо. В доме соблюдались еврейские традиции. В 1949 году семья репатриировалась в Израиль, но Эли предпочел остаться в Египте. В начале 50-х в Египте были схвачены действовавшие там израильские агенты Моше Марзук и Сэми Эзер, вместе с которыми был арестован и Эли Коэн. Поверив версии Коэна о том, что он лишь помогал снимать квартиры израильским рабочим, власти отпустили его на свободу. Летом 1955 года Эли тайно посетил Израиль, после чего снова вернулся в Египет. В декабре 1956 года, после Синайской компании, Коэн был выслан из Египта как неблагонадежный. Оказавшись в Израиле, попытался поступить на службу в "Мосад", но его иврит показался чиновникам слишком архаичным. В 1960-м он поступил на службу в военную разведку, а затем переведен в "Мосад".

Согласно легенде, Коэну предстояло внедриться в близкие к правительству круги Сирии под видом богатого сирийского предпринимателя, унаследовавшего от отца значительное состояние. С начала 1962 года разведчик передал в Израиль десятки радиограмм, в том числе, информацию о бункерах, в которых хранилось полученное от СССР оружие, стратегические планы, касающиеся захвата территорий на севере Израиля, информацию о полученных Сирией 200 советских танках и т.д. В январе 1965 года спецслужбам Сирии удалось с помощью советского пеленгатора обнаружить передатчик израильского разведчика. Коэн был арестован. В феврале он предстал перед судом, который приговорил его к смерти. Место его захоронения неизвестно.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 июля 2018 г.
Агенты "Мосада" вернули в Израиль наручные часы разведчика, убитого в Сирии





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