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Ближний Восток

Иракские ВВС атаковали позиции ИГ в районе Тель-Афара

время публикации: 15:06 | последнее обновление: 15:06 блог версия для печати фото
Иракские ВВС атаковали позиции ИГ в районе Тель-Афара

ВВС Ирака ведут массированную бомбардировку позиций террористической группировки "Исламское государство" в районе города Тель-Афар. Это самый крупный населенный пункт, удерживаемый джихадистами на севере Ирака.

Освобождение города, расположенного в 80 километров к западу от Мосула, должно стать следующей целью антитеррористической операции, проводимой армией и полицией Ирака при помощи курдских и шиитских ополчений.

"Подготовка идет полным ходом. Задача ударов с воздуха – истощить противника, подорвать его волю к сопротивлению. Особое внимание уделяется складам боеприпасов и командным центрам", - сообщил пресс-секретарь иракской армии бригадный генерал Яхья Расул.

Накануне гражданской войны в Ираке население Тель-Афара составляло 200.000 человек. Большую часть жителей города составляли туркмены. Однако из числа проживавших здесь арабов-суннитов вышло немало полевых командиров ИГ.

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