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Ближний Восток

Ахмадинеджад сравнил аятоллу Хаменеи с шахом

время публикации: 14:24 | последнее обновление: 14:24 блог версия для печати

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил с беспрецедентно резкой критикой Верховного лидера Исламской революции великого аятоллы Али Хаменеи. Именно Хаменеи, а не сменивший Ахмадинеджада Хасан Роухани – настоящий глава иранского государства.

По словам отставного президента, Хаменеи напоминает бывшего шаха, свергнутого Исламской революцией 1979 года. Напомним, что нынешний Верховный лидер был ближайшим сподвижником Рухоллы Хомейни, возглавившего революцию и создавшего Исламскую республику Иран.

"Нет никого важнее народа. Нельзя допускать, чтобы власть становилась достоянием одной группы людей, передавалась как по наследству. Не для того мы свергали шаха, чтобы на его места пришла другая семья", - заявил он в видеобращении, распространенном через интернет.

Отношения между Хаменеи и Ахмадинеджадом, бывшие непростыми к концу его президентства, окончательно испортились после того, как бывшему главе государства запретили участвовать в последних выборах. Несколько ближайших соратников отставного президента были арестованы, другие подозреваются в ереси.

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