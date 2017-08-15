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Ближний Восток

СМИ: израильское посольство в Каире возобновляет работу

время публикации: 12:04 | последнее обновление: 12:12 блог версия для печати фото
Глава дипломатической миссии в Каире Давид Гуврин

По информации сайта Ynet, израильская делегация, посетившая Египет несколько дней назад, достигла соглашения о процедурах обеспечения безопасности израильского посольства в Каире. Это делает возможным его открытие.

Как напоминает Walla, глава дипломатической миссии Давид Гуврин и другие сотрудники посольства покинули Египет в конце 2016 года. Однако на протяжении последних месяцев стороны вели интенсивные консультации по вопросу о безопасности.

Теперь соглашение должно быть одобрено Службой общей безопасности (ШАБАК) и другими компетентными инстанциями, после чего дипломаты смогут вернуться в Каир.

Посольство Израиля было разгромлено в ночь на 11 сентября 2011 года, Охранникам удалось эвакуировать весь персонал. В августе 2012 года был вынесен приговор 76 погромщикам, которые были приговорены к году тюрьмы с отсрочкой отбывания срока.

Миссия оставалась закрытой четыре года. В сентябре 2015 года она возобновила работу. Как отметил тогда Дори Гольд, занимавший пост генерального директора МИДа, это стало личной заслугой президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси.

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