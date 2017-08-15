Экскаватор упал на автобус на востоке Турции: семь погибших, 11 пострадавших

В провинции Агры на востоке Турции экскаватор упал с перевозившего его грузовика на ехавший рядом автобус.

По информации турецких СМИ, в результате ДТП, происшедшего в понедельник, 14 августа, погибли семь человек, еще 11 человек пострадали.

По всей видимости, экскаватор был плохо закреплен.

Как сообщалось ранее, утром того же дня на трассе Анкара-Конья произошла еще одна авария с участием автобуса. Ее жертвами стали не менее четырех человек, множество людей получили травмы.

По предварительным данным, автобус, ехавший на высокой скорости, перевернулся, после того как его водитель не справился с управлением на сложном участке трассы.

Известно, что автобус следовал в южную провинцию Хатай из северо-западной провинции Балыкесир.