15 августа 2017 г.
Шломит Малка пришла в себя
В Израиле появились библейские вина
От Малахова дождались сенсации
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
02:32 Экскаватор упал на автобус на востоке Турции: семь погибших, 11 пострадавших
22:26 Пресс-служба ХАМАС: группировка не роет туннели под жилыми домами
18:15 В ПА и секторе Газы освобождены журналисты, подозреваемые в связях с ХАМАС и ФАТХ
16:12 "Хизбалла" распространяет в социальных сетях плакаты с угрозами в адрес Израиля
16:10 Египет открыл КПП Рафах для участников Хаджа
15:44 "Хизбалла" выбила из Арсаля вторую группировку джихадистов
14:33 Глава КСИР: "ИГ – передовой отряд сионистов"
09:53 В Турции перевернулся автобус, не менее четырех погибших
06:57 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 августа
22:25 Глава железнодорожного управления Египта подал в отставку
Ближний Восток

Экскаватор упал на автобус на востоке Турции: семь погибших, 11 пострадавших

время публикации: 02:32 | последнее обновление: 02:46 блог версия для печати фото
Экскаватор упал на автобус на востоке Турции: семь погибших, 11 пострадавших

В провинции Агры на востоке Турции экскаватор упал с перевозившего его грузовика на ехавший рядом автобус.

По информации турецких СМИ, в результате ДТП, происшедшего в понедельник, 14 августа, погибли семь человек, еще 11 человек пострадали.

По всей видимости, экскаватор был плохо закреплен.

Как сообщалось ранее, утром того же дня на трассе Анкара-Конья произошла еще одна авария с участием автобуса. Ее жертвами стали не менее четырех человек, множество людей получили травмы.

По предварительным данным, автобус, ехавший на высокой скорости, перевернулся, после того как его водитель не справился с управлением на сложном участке трассы.

Известно, что автобус следовал в южную провинцию Хатай из северо-западной провинции Балыкесир.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 августа 2017 г.
В Турции перевернулся автобус, не менее четырех погибших
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 августа 2017 г.
В Турции перевернулся автобус, погибли не менее пяти человек
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 мая 2017 г.
В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами: множество пострадавших
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 мая 2017 г.
Продлен срок задержания владельца автобуса, разбившегося в Турции
// NEWSru.co.il // В мире // 13 мая 2017 г.
В Турции перевернулся туристический автобус







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 15 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017