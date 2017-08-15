Роухани: Иран может возобновить ядерные разработки за считанные часы

Президент Исламской республики Иран Хасан Роухани резко осудил введение новых американских санкций против Ирана. По его словам, дальнейшее ужесточение давления может заставить Тегеран выйти из Венских соглашений о судьбе ядерной программы.

"Провал санкций и политики сдерживания привел предыдущие администрации за стол переговоров. Если они хотят вернуться к исходной точке – мы тоже можем вернуться к исходной точке. На это нам потребуются не недели и месяцы, а считанные часы", - сказал он, выступая перед депутатами парламента.

По словам Роухани, президент США Дональд Трамп проявил себя ненадежным партнером, неоднократно нарушавшим не только Венские ядерные соглашения, но и другие международные договоренности. "Ему нельзя доверять", - подытожил президент.

13 августа парламент Ирана утвердил ассигнование 520 миллионов долларов на развитие ракетной программы и расширение деятельности Корпуса стражей Исламской революции. Как утверждается, эта мера призвана дать отпор "заносчивым американским империалистам".

"Американцы должны знать, что это только первый шаг. Исламская республика Иран готова дать отпор провокациям американских террористов", – сказал тогда председатель парламента Али Лариджани.

Напомним: 2 августа президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами американского Конгресса закон о введении дополнительных санкций против Ирана, России и КНДР.

Причиной введения санкций против Ирана стали испытания баллистических ракет, создание помех свободной навигации в Персидском заливе и поддержка террористических организаций

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, назвал подписанный Трампом закон о санкциях нарушением венского соглашения по иранской ядерной программе.