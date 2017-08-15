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Ближний Восток

Махмуд Аббас поздравил северокорейского лидера с Днем Возрождения

время публикации: 23:06 | последнее обновление: 23:13 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас поздравил северокорейского лидера с Днем Возрождения

Во вторник, 15 августа, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с национальным праздником - Днем Возрождения.

В поздравительной телеграмме, отправленной в Пхеньян, Махмуд Аббас написал: "Корейский народ заплатил дорогую цену за свою свободу", - цитирует послание сайт Walla News.

Махмуд Аббас также поблагодарил корейский народ за поддержку "справедливой борьбы палестинского народа за освобождение от оккупации и за создание собственного государства со столицей в Восточном Иерусалиме".

15 августа народ Северной Кореи празднует День возрождения. В этот день в 1945 году капитулировавшая Япония освободила Корею от колониального правления.



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