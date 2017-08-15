Иран направляет эскадру в Западную Атлантику

Командующий ВМС Исламской республики Иран контр-адмирал Хабибулла Сайяри заявил, что в ближайшее время иранская эскадра направится в западную часть акватории Атлантического океана.

"Никто и представить не мог, что сможем послать корабли в Атлантику вокруг Африки, но мы сделали это. Американцы заявили, что нашему флоту не видать Атлантического океана – но мы там", - сказал флотоводец.

Заявление о направлении эскадры к американским берегам стало новым ответом на принятое 2 августа решение президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против Ирана в связи с продолжающимися ракетными разработками и экспортом террора.

13 августа парламент Ирана утвердил ассигнование 520 миллионов долларов на развитие ракетной программы и расширение деятельности Корпуса стражей Исламской революции. Как утверждалось, эта мера призвана дать отпор "заносчивым американским империалистам".

С резким осуждением новых санкций выступил и президент Исламской республики Иран Хасан Роухани. По его словам, дальнейшее ужесточение давления может заставить Тегеран выйти из Венских соглашений о судьбе ядерной программы.

"Провал санкций и политики сдерживания привел предыдущие администрации за стол переговоров. Если они хотят вернуться к исходной точке – мы тоже можем вернуться к исходной точке. На это нам потребуются не недели и месяцы, а считанные часы", - сказал он, выступая перед депутатами парламента.