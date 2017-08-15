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Ближний Восток

Саудовская Аравия за 10 дней приняла 4 закона о защите прав женщин

время публикации: 22:24 | последнее обновление: 22:32 блог версия для печати фото
Саудовская Аравия за 10 дней приняла 4 закона о защите прав женщин

Министерство юстиции Саудовской Аравии в течение последних десяти дней одобрило четыре решения, призванные послужить защите прав женщин в стране, сообщает "Аль-Арабия".

Решения призваны защитить несовершеннолетних, разведенных, матерей-одиночек и выпускниц факультетов юриспруденции, не имевших возможность практиковать право из-за господства мужчин в этой профессии.

В частности, согласно новым правилам, в стране будет ограничено право выдать замуж девушку младше 17 лет. Для осуществления такого брака в местный суд должно быть подано заявление самой девушкой, ее матерью или опекуном.

Кроме того, власти Саудовской Аравии откроют фонд, который будет выплачивать алименты матерям-одиночкам. Распоряжаться этим фондом будет министерство юстиции.

Главное нововведение в этой области состоит в том, что фонд будет выплачивать женщинам алименты еще до того, как их назначит им суд. Тем самым женщины не будут вынуждены бедствовать на протяжении длительного судебного процесса.

Саудовский минюст также разрабатывает программу по трудоустройству женщин, окончивших юридические факультеты.



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