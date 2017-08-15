Владимир Путин и Хасан Роухани провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани провели телефонный разговор. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщила пресс-служба Кремля, отметив, что он состоялся по инициативе иранской стороны.

Во ходе беседы Путин поздравил Роухани с прошедшей 5 августа инаугурацией и пожелал ему успехов на посту президента Ирана.

"Обсуждены ход развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в нефтегазовой, электроэнергетической и транспортной сферах, а также некоторые вопросы международной повестки дня", – цитирует сообщение агентство "Интерфакс".

"При обмене мнениями по актуальным аспектам ситуации в Сирии подтверждена заинтересованность в дальнейшей координации совместных усилий, направленных на урегулирование кризиса", – отметила кремлевская пресс-служба.

Как сообщалось ранее, Хасан Роухани, в мае избранный на пост президента Исламской республики Иран на второй срок, был утвержден на на эту должность 3 августа верховным лидером Ирана Али Хаменеи.