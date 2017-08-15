Иранский БПЛА помешал действиям американского авианосца

Пресс-служба Центрального командования вооруженных сил США сообщила, что иранский беспилотный летательный аппарат "Садек-1" совершал опасные маневры в непосредственной близости от ударной авианосной группы, находившейся в Персидском заливе.

Действия БПЛА создали непосредственную угрозу самолетам морской авиации, взлетавшим и садившимся на авианосец Nimitz. Беспилотник также сблизился на 300 метров с американским боевым самолетом.

"Несмотря на неоднократные попытки связаться по радио с операторами БПЛА "Садек-1", но те не выходили на связь. Летательный аппарат не включил огни и не имел опознавательных знаков", - сообщил представитель пресс-службы лейтенант Иан Макконахью.

"Отказ Ирана использовать в ночное время стандартные световые сигналы при приближении к авианосцу создает значительную угрозу столкновения. Такие действия противоречат международным правилам и морским обычаям", - добавил он.

С начала 2017 года это 14-й подобный инцидент. 8 августа американский боевой самолет F-18 был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским БПЛА.