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Ближний Восток

ПНА возобновляет финансирование бывших заключенных

время публикации: 13:11 | последнее обновление: 13:14 блог версия для печати фото
ПНА возобновляет финансирование бывших заключенных

Палестинская национальная администрация согласилась возобновить выплату пособий бывшим узникам израильских тюрем. Она была заморожена три месяца назад по требованию США и Израиля.

О достижении соглашения было объявлено на состоявшейся в Рамалле пресс-конференции, в которой принял участие и глава Общества палестинских заключенных Кадура Фарес. Вопрос о пособиях жителям сектора Газы будет урегулирован позднее.

Напомним, что 18 июня глава ПНА Махмуд Аббас распорядился закрыть Управление по делам заключенных, которое возглавлял министр Исса Караке. Своему окружению он объяснил это как шаг, необходимый для сокращения бюджетных расходов.

Управление по делам заключенных было закрыто под давлением США и с тем, чтобы доказать серьезность намерений администрации Аббаса вернуться за стол переговоров с Израилем.

Бывшие заключенные организовали несколько акций протеста, из которых особое внимание привлекла объявленная голодовка. В ходе этой голодовки манифестанты воздерживались от твердой пищи, продолжая принимать жидкую.

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