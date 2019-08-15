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Ближний Восток

США требуют передать им иранский танкер, задержанный Гибралтаром

время публикации: 12:37 | последнее обновление: 12:41 блог версия для печати фото
Саджид Джавид и Джон Болтон в Лондоне, 13 августа 2019 года
Судна ВМФ Великобритании
Гибралтар

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на газету Gibraltar Chronicle, министерство юстиции США потребовало передать ему иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля властями Гибралтара. Это означает, что освобождение судна, ожидавшееся 15 августа, задерживается.

Ранее британская газета The Sun процитировала источники в окружении главы правительства заморской территории Великобритании Фабиана Пикардо, рассказавшие, что власти Гибралтара не будут добиваться продления ареста иранского судна. Согласно публикации, капитан танкера предоставил властям письменные гарантии, что он не поведет судно в Сирию. Напомним, что основанием для задержания стали сведения, что Grace 1 нарушает санкции Евросоюза, запрещающие поставки энергоносителей в эту страну.

"Он не намерен продолжать плавание в Сирию. Поскольку тем самым вопрос о нарушении санкций против сирийского режима закрыт, у нас нет оснований удерживать судно дальше. Танкер сможет продолжить движение уже завтра", - сообщил источник 14 августа.

С самого начала инцидента британцы заявляли, что причина задержания – не национальная принадлежность судна, а порт его назначения. Тем не менее, захват танкера вызвал возмущение в Иране. Официальный Тегеран обвинил Великобританию в пиратстве, заявив, что эти действия не останутся без ответа.

Ответ последовал 19 июля, когда военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции захватили в Ормузском проливе шедший под британским флагом танкер Stena Impero. Корбаль был доставлен в один из иранских портов а экипаж – задержан.

Международное сообщество восприняло это как нарушение свободы судоходства по одной из главных морских артерий мира. Однако только Великобритания и США направили боевые корабли для участия в миссии по обеспечению безопасности морских перевозок.

Отметим, что 17 июля, еще до захвата британского танкера, газета Daily Express сообщила, что организация "Шурат а-Дин", представляющая интересы семей жертв террора, обратилась в суд Гибралтара с просьбой передать ей права на задержанный танкер.

"Нахождение Grace 1 в Гибралтаре предоставляет жертвам редкую возможность получить иранскую собственность, а европейским правительствам – продемонстрировать бескомпромиссность в борьбе с террором", - заявила тогда глава организации Ницана Даршан-Лайтнер.

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