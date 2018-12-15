Решение Австралии о статусе Иерусалима: Бахрейн – за, Иордания – против

В субботу, 15 декабря, Иордания осудила решение Австралии признать Западный Иерусалим столицей Израиля.

"Это решение демонстрирует предвзятое отношение австралийских властей к Израилю и его политике, легализует оккупацию, разжигает напряженность и препятствует достижению мира в регионе", - говорится в заявлении МИД Иордании.

В то же время МИД Бахрейна заявил, что позиция Австралии в отношении Западного Иерусалима не нарушает законных требований палестинцев и не противоречит арабской мирной инициативе. Министр иностранных дел Бахрейна Халед бин Ахмед аль-Халифа подверг критике позицию Лиги арабских государств, выступающей против признания Австралией Западного Иерусалима в качестве столицы Израиля. Аль-Халифа написал в своем миниблоге в сети Twitter, что такое поведение ЛАГ он считает "безответственным".

Напомним, в ночь на субботу, 15 декабря, глава правительства Австралии Скотт Моррисон объявил о том, что его страна официально признает Западный Иерусалим столицей Израиля.

"Австралия признает Западный Иерусалим, где располагаются Кнессет и множество правительственных ведомств, столицей Израиля", – цитирует премьер-министра агентство Reuters.

По словам Моррисона, в будущем, когда для этого сложатся необходимые условия, Австралия планирует перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Ранее сообщалось, что на нынешнем этапе Австралия намерена открыть в израильской столице консульство.