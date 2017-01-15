Оппозиция примет участие в конференции по Сирии

Высший консультационный комитет, объединяющий основные группировки умеренной сирийской оппозиции, сообщил, что направит делегацию на конференцию по урегулированию ситуации в Сирии, которая соберется в Астане 23 января.

В соответствии с опубликованным заявлением, конференция в столице Казахстана должна стать подготовительным этапом к возобновлению процесса, начатого на переговорах в Женеве. "Мы выражаем надежду, что переговоры будут содействовать достижению всеобщего прекращения огня", - говорится в документе.

Также сообщается, что в Астану отправится только делегация военного командования. Это означает, что противники Асада отказались от условия, выдвинутого несколько дней назад: согласиться, чтобы в работе конференции приняла участие и политическая делегация противников Башара Асада.

Ранее умеренная оппозиция заявляла, что привлечение к работе конференции только военного командования заставляет подумать, что ее главная цель - не поиск политического решения, а привлечение противников режима к борьбе против джихадистов на стороне сирийских войск и «Хизбаллы».

Напомним: с 30 декабря 2016 года в Сирии вступило в силу соглашение о прекращении огня, не распространяющееся на радикальные исламистские группировки. Они было достигнуто благодаря усилиям России, поддерживающей Асада, и Турции, поддерживающей умеренную оппозицию.