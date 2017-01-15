В Бахрейне казнены трое шиитов, признанных виновными в убийстве полицейских

Утром в воскресенье, 15 января, в Бахрейне были казнены трое шиитов, которые были признаны виновными в убийстве двух бахрейнских полицейских и их коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов, передает телеканал "Аль-Арабия".

Агентство Reuters отмечает, что речь идет о первых приведенных в исполнение смертных приговорах в королевстве Бахрейн более чем за последние восемь лет.

Трое шиитов, по всей видимости связанных с бахрейнской "Хизбаллой", были обвинены в организации теракта с применением взрывного устройства, совершенного 3 марта 2014 года. Отметим, что в 2014 году на территории Бахрейна была совершена серия подобных нападений на полицейских.

В 2016 году восемь создателей бахрейнской "Хизбаллы", чья непосредственная причастность к терактам не была доказана, были приговорены к лишению свободы на 15 лет.