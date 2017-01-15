15 января 2017 г.
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Ближний Восток

Катар финансирует закупку топлива для электростанции Газы

время публикации: 16:17 | последнее обновление: 16:17 блог версия для печати

Эмир Катара Тамим Бин Хамад аль-Тани встретился в Дохе с главой администрации ХАМАСа в секторе Газы Исмаилом Ханийей и сообщил, что перечислил 12 миллионов долларов Палестинской энергетической компании. Эти средства предназначены для приобретения топлива для электростанции Газы.

Накануне Заместитель главы управления электроэнергии в секторе Газы Фатхи аль-Шейх Халиль сказал, что Турция согласилась поставить в Газу значительную партию топлива для электростанции.

12 января в Газе состоялись массовые манифестации, участники обвиняли ХАМАС в систематических перебоях в энергоснабжении. Они заявляли, что, в то время как дома простых жителей получают электричество два-три часа в день, снабжение туннелей идет бесперебойно.

Манифестации вылились в столкновения, за которыми последовали аресты. Представители ХАМАСа заявили, что за манифестацией стоят активисты ФАТХа, стремящиеся подорвать действующую в Газе систему власти.

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