Катар финансирует закупку топлива для электростанции Газы

Эмир Катара Тамим Бин Хамад аль-Тани встретился в Дохе с главой администрации ХАМАСа в секторе Газы Исмаилом Ханийей и сообщил, что перечислил 12 миллионов долларов Палестинской энергетической компании. Эти средства предназначены для приобретения топлива для электростанции Газы.

Накануне Заместитель главы управления электроэнергии в секторе Газы Фатхи аль-Шейх Халиль сказал, что Турция согласилась поставить в Газу значительную партию топлива для электростанции.

12 января в Газе состоялись массовые манифестации, участники обвиняли ХАМАС в систематических перебоях в энергоснабжении. Они заявляли, что, в то время как дома простых жителей получают электричество два-три часа в день, снабжение туннелей идет бесперебойно.

Манифестации вылились в столкновения, за которыми последовали аресты. Представители ХАМАСа заявили, что за манифестацией стоят активисты ФАТХа, стремящиеся подорвать действующую в Газе систему власти.