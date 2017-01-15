Палестинские террористы и политики встречаются в Москве для переговоров о единстве

15-17 января в Москве в Институте востоковедения Российской академии наук пройдут неформальные межпалестинские переговоры по восстановлению национального единства, в которых примут участие представители палестинских организаций, некоторые из которых признаны в США и ЕС террористическими, но не признаются таковыми в России.

На переговоры прибудут представители восьми или девяти движений и группировок. В частности, в палестинских СМИ назывались "Организация освобождения Палестины" (ООП), "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ), "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), "Палестинский исламский джихад", "Народный Фронт освобождения Палестины", "Демократический фронт освобождения Палестины", "Палестинская национальная инициатива", "Коммунистическая партия Палестины".

Встречи в Москве будут проходить после Национальной палестинской конференции, проходившей в Бейруте 10-11 января. В работе этой конференции впервые участвовали представители ХАМАС и "Исламского джихада".

РИА Новости приводит комментарий заместителя генерального секретаря "Демократического фронта освобождения Палестины" Кайса Абдулкарима, который поясняет целесообразность встречи в Москве так: "Приглашение на московскую встречу было направлено еще до того, как было принято решение созвать подготовительный комитет в Бейруте. Все стороны приняли его, посчитав положительной инициативой от наших российских братьев… Эта встреча позволит преодолеть сложности, стоящие на пути народного примирения… Мы приехали в Москву с тем, чего достигли в Бейруте, это очень важные вещи. В Москве в ходе диалога мы углубимся в детали достигнутых в Бейруте соглашений и обсудим другие проблемы, особенно в политической сфере".

По словам Абдулкарима, в Бейруте участники встречи обсуждали возможность проведения выборов в Палестине: "Эти выборы должны быть проведены на основе абсолютного пропорционального представительства – каждой стороне дается определенная роль в процессе принятия решений в зависимости от того, какой у нее вес в палестинском обществе".

Предыдущая встреча представителей ФАТХ и ХАМАС в Москве проходила в мае 2011 года. Нынешняя встреча проходит одновременно с парижской конференцией, на которой обсуждаются пути урегулирования палестино-израильского конфликта без участия Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу накануне назвал мероприятие в Париже "палестинской аферой под французским покровительством".

Отметим, что встреча представителей палестинских фракций в Москве крайне скупо освещается палестинскими СМИ, в отличие от конференции в Париже.

Находящийся в Москве секретарь исполкома ООП Саиб Арикат сообщил, что председатель ПНА Махмуд Аббас, отправившийся с визитом во Францию, попросил президента РФ Владимира Путина убедить президента США Дональда Трампа не переносить американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Россия, в отличие от многих других стран (включая Израиль, США, страны Европейского Союза и др.) не признает ХАМАС и "Исламский джихад" террористическими организациями, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками этих группировок, были и российские граждане. Ни ХАМАС, ни "ИД" никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАС на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами этой террористической организации. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАС.

Российские власти не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАС на территории РФ. Председатель политбюро ХАМАС Халид Машаль посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом.





