Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 15 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Воскресенье, 15 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 10 палестинских арабов, восемь из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе один активист ХАМАС и один активист "Исламского джихада". Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в деревне Бита были конфискованы денежные средства, предназначавшиеся для финансирования террора.