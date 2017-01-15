15 января 2017 г.
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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 15 января

время публикации: 06:52 | последнее обновление: 06:52 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 15 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Воскресенье, 15 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 10 палестинских арабов, восемь из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе один активист ХАМАС и один активист "Исламского джихада". Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в деревне Бита были конфискованы денежные средства, предназначавшиеся для финансирования террора.

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Воскресенье, 15 января 2017 г.
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