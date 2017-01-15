15 января 2017 г.
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Ближний Восток

Парижская конференция открылась без израильтян и палестинцев

время публикации: 13:17 | последнее обновление: 13:49 блог версия для печати фото
Парижская конференция открылась без израильтян и палестинцев

15 января в Париже начала работу Международная конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта. В ней приняли участие делегации 70 государств мира, а также представители международного сообщества.

Евросоюз представляет верховный комиссар по вопросам внешней политики Федерека Могерини, Францию – министр иностранных дел Жан-Марк Эйро, США – государственный секретарь Джон Керри, уходящий со своего поста через пять дней, когда президентскую присягу примет Дональд Трамп.

"Наша единственная цель – приблизить мир. Мы хотим покончить с конфликтом, который принес столько страданий не только двум этим, но и другим народам, и готовы помочь в достижении соглашения, предоставив сторонам стимулы", - цитирует заявление Эйро палестинское агентство Maan.

Отметим, что Израиль бойкотирует конференцию. В последний момент от участия в ней отказался и председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, заранее спланировавший визит во Францию. Он ограничится переговорами с президентом Франсуа Олландом. Тогда было сообщено, что участие израильской и палестинской делегаций не предусматривалось.

"Конференция отдаляет мир, укрепляя непримиримость палестинских позиций и уводя палестинцев от прямых переговоров без предварительных условий. Должен сказать, что эта конференция - последние конвульсии старого мира, который завтра будет выглядеть по-другому, и это завтра уже очень близко", - заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу.

По мнению лидера оппозиции, председателя "Сионистского лагеря" Ицхака Герцога, израильский премьер-должен был принять участие в форуме. "Он обязан был участвовать для того, чтобы представить позицию Израиля. Представить и отстаивать позицию нашей страны, а не убегать от спора", - сказал политик.

Газета The Jerusalem Post цитирует источник в министерстве иностранных дел Израиля, по словам которого, конференция, призванная утвердить права палестинцев на "оккупированные территории", бессмысленна. "Просто абсурдно заявлять об израильской оккупации Стены плача или Еврейского квартала", - заявил он.

Осудила конференцию и будущая администрация США. Газета "Гаарец" пишет, что накануне ее открытия советники Трампа встретились с представителями Франции, чтобы в резкой форме выразить свое несогласие.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 января 2017 г.
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