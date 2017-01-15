Самолет компании Eurowings приземлился в Кувейте после сообщения о бомбе

В воскресенье, 15 января, самолет компании Eurowings, летевший из Омана в Германию, совершил экстренную посадку в Кувейте после того, как поступило предупреждение о том, что на борту лайнера находится взрывное устройство, передает телеканал "Аль-Джазира".

После посадки представители службы безопасности аэропорта проверили салон и багажное отделение самолета, но не обнаружили никаких взрывных устройств или следов взрывчатых веществ.

Кем было передано сообщение о бомбе на борту самолета, неизвестно.

Eurowings GmbH – немецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Дюссельдорфе. Является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group. До октября 2014 года выполняла внутренние региональные и некоторые европейские рейсы под брендом Lufthansa Regional, после чего начала работать от имени Germanwings.