15 января 2017 г.
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Ближний Восток

"Решет Бет": конференция в Париже не оправдала ожиданий Рамаллы

время публикации: 23:23 | последнее обновление: 23:24 блог версия для печати фото
"Решет Бет": конференция в Париже разочаровала Рамаллу

Галь Бергер, собственный корреспондент радиостанции "Решет Бет" в Париже, сообщил, что палестинские лидеры разочарованы итоговым документом, разработанным участниками ближневосточной конференции.

По словам собеседника Галя Бергера, в Рамалле надеялись, что конференция в Париже будет более действенной и практичной.

Вместе с тем высокопоставленный источник в Рамалле заявил, что итоговый документ конференции был рассчитан исключительно на Дональда Трампа. Он дает понять избранному президенту США, что палестинцы пользуются широкой международной поддержкой.

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