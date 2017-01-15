"Решет Бет": конференция в Париже не оправдала ожиданий Рамаллы

Галь Бергер, собственный корреспондент радиостанции "Решет Бет" в Париже, сообщил, что палестинские лидеры разочарованы итоговым документом, разработанным участниками ближневосточной конференции.

По словам собеседника Галя Бергера, в Рамалле надеялись, что конференция в Париже будет более действенной и практичной.

Вместе с тем высокопоставленный источник в Рамалле заявил, что итоговый документ конференции был рассчитан исключительно на Дональда Трампа. Он дает понять избранному президенту США, что палестинцы пользуются широкой международной поддержкой.