15 января 2017 г.
последняя новость: 15:27
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:20 "Интерфакс": С-400 останутся в Сирии после свертывания российской группировки
15:11 "Аль-Джазира": в результате боевых действий около Дамаска погибли 12 мирных граждан
14:33 Убит генерал, получивший приказ обеспечить Дамаск водой
13:17 Парижская конференция открылась без израильтян и палестинцев
12:19 Самолет компании Eurowings приземлился в Кувейте после сообщения о бомбе
12:11 Оппозиция примет участие в конференции по Сирии
11:34 Палестинские террористы и политики встречаются в Москве для переговоров о единстве
10:59 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 15 января
09:52 В Бахрейне казнены трое шиитов, признанных виновными в убийстве полицейских
09:20 В Ватикане открылось посольство "государства Палестина"
Ближний Восток

"Аль-Джазира": в результате боевых действий около Дамаска погибли 12 мирных граждан

время публикации: 15:11 | последнее обновление: 15:11 блог версия для печати фото

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает, что в результате обстрелов сирийской армией объектов сил оппозиции в долине Вади Барда, к северо-западу от Дамаска, в воскресенье, 15 января, были убиты не менее 12 мирных граждан, десятки людей получили ранения.

Боевые действия в этом районе не прекращались и во время перемирия, гарантами которого выступали Россия и Турция.

Дамаск заявлял, что в Вади Барда действуют боевики группировки "Джабхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра"), ассоциированной с "Аль-Каидой", на которую перемирие не распространялось.

После срыва перемирия сирийская армия активизировала действия в Вади Барда.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 января 2017 г.
Убит генерал, получивший приказ обеспечить Дамаск водой
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 января 2017 г.
Перемирие в Сирии сорвано, войска Асада возобновили боевые действия около Дамаска







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 15 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017