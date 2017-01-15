"Аль-Джазира": в результате боевых действий около Дамаска погибли 12 мирных граждан

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает, что в результате обстрелов сирийской армией объектов сил оппозиции в долине Вади Барда, к северо-западу от Дамаска, в воскресенье, 15 января, были убиты не менее 12 мирных граждан, десятки людей получили ранения.

Боевые действия в этом районе не прекращались и во время перемирия, гарантами которого выступали Россия и Турция.

Дамаск заявлял, что в Вади Барда действуют боевики группировки "Джабхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра"), ассоциированной с "Аль-Каидой", на которую перемирие не распространялось.

После срыва перемирия сирийская армия активизировала действия в Вади Барда.