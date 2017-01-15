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Ближний Восток

Турецкие власти исключили теорию эволюции из школьных программ

время публикации: 21:42 | последнее обновление: 21:43 блог версия для печати фото
Турецкие власти исключили теорию эволюции из школьных программ

Министерство просвещения Турции исключило теорию эволюции Чарльза Дарвина из образовательной программы в школах страны. По словам главы ведомства Исмета Йылмаза, идея эволюции – "всего лишь теория" и "требует отдельного обсуждения".

Об этом сообщает в воскресенье, 15 января, турецкое издание TJournal со ссылкой на газету Haberturk.

Министр заявил, что уже в следующем году вместо теории эволюции школьникам предстоит изучать влияние условий окружающей среды на генетические изменения.

Издание напоминает, что турецкие власти регулярно меняют образовательную программу по идеологическим соображениям. Кроме того, за последние 20 лет в стране сменилось 10 министров образования, каждый из которых внедрял собственные стандарты, в результате чего система образования в Турции пришла в упадок.

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