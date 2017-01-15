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Ближний Восток

В Ватикане открылось посольство "государства Палестина"

время публикации: 09:20 | последнее обновление: 09:54 блог версия для печати фото
В Ватикане открылось посольство "государства Палестина"

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и Папа Римский Франциск приняли участие в церемонии открытия посольства "государства Палестина" в Ватикане. Соглашение о его открытии было достигнуто еще в 2015 году.

Стороны обменялись ценными подарками. "Палестинский лидер подарил понтифику макеты Храма гроба Господня в Иерусалиме и базилики Рождества в Бейт-Лехеме, а также книгу об исторических связях Палестины и Ватикана", - сообщает агентство Maan. Папа подарил Аббасу памятную медаль и книгу об истории папства.

Председатель ПНА призвал государства мира последовать примеру Ватикана и признать палестинское государство. Он также обратился к участникам Парижской конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта с призывом воплотить в жизнь резолюции ООН.

Главной темой переговоров стала ситуация в Иерусалиме. Аббас выступил против переноса американского посольства в этот город, добавив, что этот шаг значительно осложнит справедливое решение конфликта.

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