15 января 2017 г.
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Ближний Восток

Убит генерал, получивший приказ обеспечить Дамаск водой

время публикации: 14:33 | последнее обновление: 15:13 блог версия для печати фото
Убит генерал, получивший приказ обеспечить Дамаск водой

Генерал-майор в отставке Ахмад Гадан, которому режим Башара Асада поручил налаживание диалога с оппозицией в регионе Вади Барда, был убит неизвестными на следующие сутки после вступления в должность. Об этом сообщила The Syrian Observatory for Human Rights.

Правительство Сирии поспешило обвинить в убийстве генерала оппозицию. Однако, согласно другой версии, его застрелили боевики "Хизбаллы". Район, в котором произошло убийство, находится под контролем правительственных войск, и в нем действует ливанская группировка.

Главной задачей Гадана было обеспечить бесперебойные поставки воды в Дамаск и окружающие его населенные пункты. Он должен был вести переговоры о переходе под контроль правительственных войск района аль-Фиджа, где расположены основные источники пресной воды, питающей столицу.

В соответствии с предложенным соглашением, сирийские боевики, которые решили бы прекратить сопротивление, получили бы полную амнистию, а те, кто хотел продолжить сопротивление, были бы вывезены из окрестностей Дамаска.

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