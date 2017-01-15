15 января 2017 г.
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Ближний Восток

"Интерфакс": С-400 останутся в Сирии после свертывания российской группировки

время публикации: 15:20 | последнее обновление: 15:41 блог версия для печати фото
С-400
На российской авиабазе в Латакии. Сирия
На базе Хмеймим в Сирии

Российское агентство "Интерфакс" цитирует информированный источник, по словам которого, сокращение российской группировки в Сирии не затронет зенитно-ракетные системы С-400 и С-300, а также береговые комплексы "Бастион".

"Прикрытие с воздуха и моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и дальше будет обеспечиваться зенитно-ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами "Бастион" с крылатыми ракетами", - рассказал собеседник агентства, сообщив также о том, что в Сирии останутся ЗРК С-400 и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

Согласно агентству, министерство обороны уже начало сокращать группировку в Сирии. В Россию перебазированы шесть бомбардировщиков Су-24, Восточное Средиземноморье покидает авианосная ударная группа. Запланирован вывод дополнительных самолетов и вертолетов.

"После сокращения российской группировки войск в Сирии у России остается в этой стране два достаточно серьезных военных объекта: российская авиагруппа на аэродроме "Хмеймим" и значительно расширенный и модернизированный пункт материально-технического обеспечения и ремонта в городе Тартус", - заявил источник.

Напомним, что несколько дней назад телеканал Fox News со ссылкой на информированных американских чиновников сообщил, что Россия усиливает свою группировку в Сирии "вопреки недавнему распоряжению президента Владимира Путина".

Чиновники сообщили редакции Fox News, что в понедельник, 9 января, на сирийскую базу прибыли четыре дополнительных фронтовых штурмовика Су-25. Согласно этим источникам, самолеты дозаправлялись в Иране по пути в Сирию. Кроме того, в Сирию прибыли дополнительные гражданские специалисты и военные из Чечни.

По словам собеседников американского телеканала, нет никаких свидетельств того, что Россия сокращает свое присутствие в Сирии. Напротив, говорят они, возникает ощущение, что группировку усиливают. Американцы также обращают внимание на тот факт, что авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не спешит покидать Средиземное море, в настоящее время он находится недалеко от берегов Ливии.

6 января начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов объявил, что, в соответствии с распоряжением президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина, группировка ВС России в Сирии начала сокращаться. Было сказано, что авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли покинут восточное Средиземноморье (в конце прошлой недели эти корабли находились около побережья Ливии).

Тогда же израильские СМИ сообщали, что спутник дистанционного зондирования поверхности Земли Eros-B, оснащенный камерами для съемки с разрешением 0,7 метра, заснял в Сирии российские баллистические ракеты "Искандер".

Еще в ноябре 2015 года государственные СМИ России сообщали, что в Сирии, на базе Хмеймим российскими военными развернут зенитно-ракетный комплекс С-400. Весной 2016 года было официально заявлено, что этот ЗРК останется на российской базе в Сирии.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 января 2017 г.
Fox News: российская группировка в Сирии усиливается вопреки распоряжению Путина
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 января 2017 г.
СМИ: израильский разведспутник заснял в Сирии российские баллистические ракеты
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 октября 2016 г.
Fox News: Россия размещает в Сирии модернизированные ЗРС С-300ВМ







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