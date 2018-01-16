18+
16 января 2018 г.
последняя новость: 08:37
Груши спасают при гипертонии
Известная актриса разбила семью
Пригожин помирился с дочерью
Путин воспитал фашистов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:11 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 января
23:18 ЦС ООП призвал отказаться от признания Израиля
21:53 Взрыв в центре сектора Газы. Есть раненые
21:37 Возле Наби Илиас задержан подозреваемый в обстреле израильского транспорта
19:37 В Дженине тяжело ранена ножом "студентка из Израиля"
19:13 Принято решение об открытии КПП "Керем Шалом" на границе с сектором Газы
17:31 "Маан": возле Калькилии военнослужащими ЦАХАЛа убит участник арабских беспорядков
16:03 Египет отметил столетие президента Насера, призывавшего уничтожить Израиль
13:43 В Саудовской Аравии возобновились киносеансы
12:00 Катарский шейх, удерживаемый против воли, покинул ОАЭ
Загрузка...
Ближний Восток

ЦС ООП призвал отказаться от признания Израиля

время публикации: 15 января 2018 г., 23:18 | последнее обновление: 15 января 2018 г., 23:38 блог версия для печати фото
Организация освобождения Палестины призвала отказаться от признания Израиля

В понедельник, 15 января, завершилась 28-я сессия Центрального совета Организации освобождения Палестины. По итогам сессии было распространено заявление, в котором говорится об окончании переходного периода, предусмотренного соглашениями Осло. Резолюцию цитирует официальное информационное агентство ПА Wafa.

ЦС ООП призвал международное сообщество выполнить взятые на себя обязательства и положить конец израильской оккупации, чтобы дать возможность палестинскому народу создать собственное государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Резолюция предлагает исполнительному комитету ООП отказаться от признания Израиля до тех пор, пока Израиль не признает Палестину в качестве независимого государства в границах 1967 года. Кроме того, от ЦС требует от Израиля полностью прекратить строительство в поселениях.

В резолюции также говорится, что Центральный совет принял решение о полном прекращении сотрудничества с Израилем в области безопасности.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 января 2018 г.
Аббас на ЦС ООП: "Израиль не имеет отношения к сионизму"







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 16 января 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018