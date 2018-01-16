ЦС ООП призвал отказаться от признания Израиля

В понедельник, 15 января, завершилась 28-я сессия Центрального совета Организации освобождения Палестины. По итогам сессии было распространено заявление, в котором говорится об окончании переходного периода, предусмотренного соглашениями Осло. Резолюцию цитирует официальное информационное агентство ПА Wafa.

ЦС ООП призвал международное сообщество выполнить взятые на себя обязательства и положить конец израильской оккупации, чтобы дать возможность палестинскому народу создать собственное государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Резолюция предлагает исполнительному комитету ООП отказаться от признания Израиля до тех пор, пока Израиль не признает Палестину в качестве независимого государства в границах 1967 года. Кроме того, от ЦС требует от Израиля полностью прекратить строительство в поселениях.

В резолюции также говорится, что Центральный совет принял решение о полном прекращении сотрудничества с Израилем в области безопасности.





