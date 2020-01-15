Опубликовано новое видео, на котором показаны попадания иранских ракет в украинский "Боинг"

На сайте газеты The New York Times опубликована видеозапись с камер наблюдения охраняемого объекта около аэропорта имени имама Хомейни под Тегераном, на которой показан запуск двух ракет по гражданскому самолету в ночь на 8 января. Судя по этой видеозаписи, ракеты (вероятно, ЗРК Тор М1) были выпущены с интервалом в 30 секунд с расстояния около 8 миль от летевшего украинского пассажирского самолета. Ни одна из этих ракет не сбила самолет сразу, но их попадание привело к тому, что лайнер загорелся, его экипаж попытался вернуться в аэропорт, но самолет потерял управление и упал на землю.

На фоне публикации этого видео иранское агентство Fars сообщает, что силы безопасности Ирана арестовали человека, опубликовавшего ранее в социальных сетях видеозапись, сделанную мобильным телефоном, на которой было зафиксировано попадание одной из ракет в самолет.

14 января пресс-секретарь судебной системы Ирана Голям-Хосейн Эсмаили сообщил на созванной им пресс-конференции об аресте первых подозреваемых в причастности к уничтожению украинского пассажирского самолета. Он не сообщил никаких дополнительных подробностей, но отметил, что комиссии по расследованию создали как "Корпус стражей исламской революции", так и Генеральный штаб вооруженных сил. "К расследованию потребуется привлечь военных, специалистов в области гражданской авиации, электронной войны. Черные ящики будут посланы на расшифровку во Францию. Армейские следственные органы провели множество допросов, но расследование авиационных катастроф требует времени", – цитирует его агентство Mers.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что виновные понесут суровое наказание. "Это непростительная ошибка. Не бывает, чтобы в таком был виновен только один человек", – сказал он, добавив, что считает признание "Корпуса стражей исламской революции" ответственности шагом в правильном направлении. "Это огромное несчастье для всего нашего народа. Даже когда самолет терпит крушение из-за технических неполадок – трагедия, а в этом случае имела место человеческая ошибка. Когда это выяснилось, боль стала еще сильнее", – сказал иранский президент. Роухани призвал юридическую систему создать специальную судебную инстанцию, которая будет рассматривать дело. Он вновь выступил с обвинениями в адрес США, настаивая на том, что именно провокационные действия американцев стали настоящей причиной трагедии.

Авиакатастрофа украинского пассажирского самолета в Тегеране. Хроника событий

Рано утром 8 января в районе тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины". Погибли 176 человек, среди которых были граждане Ирана, Канады, Украины, Великобритании, Швеции и Афганистана.

Самолет, следовавший рейсом PS752 в Киев, упал в нескольких километрах к западу от аэропорта вскоре после взлета. Связь с экипажем была потеряна через две минуты после вылета из тегеранского аэропорта.

Иранская сторона почти сразу после катастрофы заявила, что самолет, по всей видимости, упал "по техническим причинам". В Тегеране заявляли, что Иран не причастен к катастрофе украинского самолета. Утверждалось, что причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей.

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявлял, что разбившийся 8 января самолет Boeing 737, следовавший рейсом PS752 из Тегерана в Киев, был "одним из лучших с прекрасным и надежным экипажем", передает агентство УНИАН. "Мы гарантируем летную исправность всех наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей ", – подчеркнул Дыхне, выразив соболезнования семьям погибших. Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент МАУ отметил, что самолет исчез с экранов радаров буквально через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Дыхне также особо подчеркнул, что до вечера 7 января компания МАУ не получала предупреждений от властей Ирана по поводу каких-либо угроз, в связи с которыми следовало бы ограничить полеты в эту страну. Вице-президент МАУ Игорь Сосновский отметил, что самолет успел набрать высоту 2400 метров, в такой ситуации вероятность ошибки экипажа минимальна. Он назвал имена погибших летчиков: командир Владимир Японенко, инструктор Алексей Наумкин, второй пилот Сергей Хоменко. Сосновский подчеркнул, что это были опытные пилоты, которые просто не могли допустить катастрофическую ошибку. Руководство МАУ настаивает на том, что самолет был полностью исправен и что катастрофа не произошла по вине экипажа. Таким образом, могут рассматриваться версии технической неисправности, возникшей перед самым взлетом (возможно, в результате диверсии), попадания постороннего предмета в двигатель при наборе высоты, теракта на борту самолета или попадания ракеты в самолет (последние две версии исключаются властями Ирана, но уже не исключаются властями Украины).

9 января американский телеканал CBS News передал, что американскими спутниками был зарегистрирован запуск двух ракет "земля-воздух" незадолго до крушения самолета Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" около Тегерана. Телеканал при этом ссылался на источники в разведке США. В сообщении телеканала отмечалось, что в разведсообществе США склоняются к тому, что самолет был сбит в результате ошибки.

О том, что самолет, по всей видимости, был сбит ракетой, написал 9 января и американский еженедельник Newsweek. Со ссылкой на источники в Пентагоне, а также в американской и иракской разведках издание предположило, что причиной крушения самолета стала ракета произведенного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1", известного NАТО под названием Gauntlet. Специалисты предполагали, что системы противовоздушной обороны Ирана были активированы сразу после ракетного обстрела авиабазы, на которой были размещены американские военные.

Сайт Bellingcat опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, был показан момент попадания ракеты в самолет. Журналист-расследователь Bellingcat Кристо Грозев предполагал, что ракета могла быть запущена с секретной базы "Корпуса стражей исламской революции", находящейся около Тегерана.

Многие военные аналитики говорили о том, что гражданский самолет мог быть сбит по ошибке силами ПВО КСИР, дислоцированными около тегеранского аэропорта и ожидавшими в ночь на 8 января ответного удара американской армии, находясь в состоянии сильного стресса.

11 января командующий воздушно-космическими силами "Корпуса стражей исламской революции" бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. При этом Тегеран настаивает на том, что самолет был сбит в результате "ужасной ошибки", а не преднамеренно.

Судя по заявлениям иранской стороны, следствие в Тегеране пытается вывести на первый план версию о том, что "ошибка" ПВО КСИР была вызвана действиями вражеских хакеров, воздействовавших 8 января на иранскую систему противоракетной обороны.





