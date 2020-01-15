В ответ на ракетный обстрел ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по Газе

Согласно сообщениям в палестинских источниках, ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на севере сектора Газы. "Палестинский информационный центр" написал, что одной из целей было строение на берегу Средиземного моря, использовавшееся для ремонта судов, а также опорный пункт ХАМАСа.

Палестинские источники пишут, что для атаки ЦАХАЛ использует ударные БПЛА. Также в северной части сектора замечены дроны военной разведки.

С воздуха было атаковано здание гражданской администрации в Джабалии, вызвав в нем серьезный пожар.

Собственный корреспондент спутникового телеканала "Аль-Акса" передал, что повреждены несколько жилых домов, расположенных рядом с атакованным ангаром для судов.

На данном этапе нет информации о пострадавших.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером 15 января боевые самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким объектам террора на севере сектора Газы. Среди целей - мастерская по производству оружия, а также база террористов. В сообщении армейской пресс-службы подчеркивается, что серия ударов была нанесена в ответ на ракетный обстрел израильской территории, осуществленный из Газы несколькими часами ранее.

В 15:25 около границы с сектором Газы, в поселках Нахаль Оз, Саад и Кфар Аза сработал сигнал "Цева адом", предупреждающий о возможном ракетном или минометном обстреле. Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила запуск четырех ракет из сектора Газы. Две из них перехватила система ПРО "Железный купол". Две другие ракеты упали на открытой местности. Пострадавших нет, существенный ущерб причинен не был.

Это был первый ракетный обстрел израильской территории из Газы в 2020 году.





