15 июля 2017 г.
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Ближний Восток

Теракт на Храмовой горе: Турция и Египет выражают сожаление, ЛАГ и Иордания осуждают Израиль

время публикации: 08:24 | последнее обновление: 08:24 блог версия для печати фото
Теракт на Храмовой горе: Турция и Египет выражают сожаление, ЛАГ и Иордания осуждают Израиль
Теракт на Храмовой горе
Теракт на Храмовой горе

Теракт, осуществленный накануне тремя израильскими арабами на Храмовой горе в Иерусалиме, вызвал противоречивую реакцию в мусульманском мире.

Министерство иностранных дел Египта выразило "огромное сожаление по поводу насильственного инцидента на Храмовой горе", отметив, что он может оказать негативное влияние на международные усилия по возобновлению палестино-израильских переговоров. Египетское руководство призвало обе стороны проявить сдержанность и не запускать "заколдованный круг насилия".

В МИД Турции выразили "сожаление по поводу инцидента на Храмовой горе и по поводу утраты человеческих жизней". В то же время Анкара призвала открыть доступ к мечети "Аль-Акса" и как можно быстрее восстановить спокойствие.

В то же время пресс-секретарь правительства Иордании в резкой форме осудил Израиль за закрытие доступа на Храмовую гору, выдвинув обвинения в нарушении статуса-кво и заявив, что Хашимитское королевство будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения попыток изменить юридический и исторический статус-кво в Иерусалиме.

В МИД Израиля отвергли требования Иордании, заявив, что "вместо осуждения теракта, в Аммане предпочли осудить Израиль". Согласно заявлению МИД, "всем сторонам, включая Иорданию, стоит сохранять спокойствие, а не подливать масла в огонь".

Лига арабских государств опубликовала заявление с призывом "немедленно открыть мечеть "Аль-Акса" и прекратить попытки изменения статуса-кво в Иерусалиме".

Согласно заявлению ЛАГ, действия Израиля могут иметь опасные последствия для региона, арабских стран и всего исламского мира.

В ЛАГ также выразили поддержку "жителям Восточного Иерусалима и палестинцам, встающим на защиту "Аль-Аксы".

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