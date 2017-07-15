Пресс-секретарь ХАМАС призвал палестинцев "продолжить иерусалимскую интифаду"

Пресс-секретарь правящей в секторе Газы группировки ХАМАС Фаузи Бархум призвал палестинцев "продолжить иерусалимскую интифаду".

Бархум заявил, что ХАМАС возмущен действиями израильских властей, закрывших доступ на Храмовую гору и, соответственно, лишивших мусульман возможности возносить молитвы в мечети "Аль-Акса".

Пресс-секретарь ХАМАС назвал это "очередным преступлением", совершенным Израилем в ходе "религиозной войны против палестинцев".

Несколькими часами ранее Иерусалимский Исламский совет ("Вакф") заявил, что израильские силы безопасности "второй день блокируют мечеть Аль-Акса" и "оккупируют улицы Старого города Иерусалима".

По словам представителей "Вакф", в настоящее время задержаны десятки сотрудников этой организации.

Как сообщает пресс-служба полиции Израиля, сегодня, в субботу, 15 июля, Храмовая гора полностью закрыта, ведутся оперативно-следственные действия. Накануне у охраны мечети "Аль-Акса" были конфискованы мобильные телефоны.





