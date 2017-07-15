Нападение на туристок в Хургаде. Подробности

В пятницу, 14 июля, около 16:00, в туристическом центре Хургада (примерно в 400 км к югу от Каира), было совершено нападение на туристов. В результате нападения погибли две гражлданки Германии.

Инцидент произошел на закрытом пляже, принадлежащем отелю Sunny Days El Palacio. Мужчина проник на территорию отеля с общественного пляжа, расположенного рядом. Он напал на несколько групп туристов, стараясь наносить удары ножом в лицо, шею и ноги.

Очевидцы сообщили, что злоумышленник – молодой человек, примерно двадцати лет, вооруженный ножом. Во время нападения он выкрикивал по-арабски: "Египтяне, отойдите, я не хочу, чтобы пострадали египтяне".

Злоумышленник успел ранить 6 человек прежде, чем его скрутили сотрудники отеля. Обездвижив преступника, они затолкали его в тележку для перевозки чемоданов. Затем на место происшествия прибыла полиция.

Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что среди пострадавших 36-летняя туристка из этой страны, получившая ранение в ногу. Генконсул РФ Джамшед Болтаев сообщил, что еще одна пострадавшая – женщина с двойным гражданство России и Украины. Представитель МИД Армении сказал, что в нападении были ранены две гражданки Армении.

Египетские СМИ сообщают имя преступника. Это – Абдель-Рахман Шамс Эль-Дин, 28-летний житель города Кафр-эль-Шейх.

В настоящее время он находится под следствием. Полиция пока не сообщает подробностей о мотиве преступления. Однако египтяне в соцсетях утверждают, что нападение стало следствием ссоры преступника с одной из жертв.